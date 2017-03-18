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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8756875787588759

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:34

  unicdima написав:
  antey1969 написав:
  sergikkc007 написав:активность на первичном рынке по итогам сентября пошла на спад: уровень спроса в наиболее крупных городах снизился в среднем на 10−15%
https://news.finance.ua/ru/news/-/50215 ... chej-domov

Может кто сказать, чем вызвано падение спроса?

прайсы подросли

зашкалили.

параплан цен КРЖН стартовавший 01.09. попал в восходящие потоки и пилот зРадист никак не может с этим справиться)
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:51

  Прохожий написав:параплан цен КРЖН стартовавший 01.09. попал в восходящие потоки и пилот зРадист никак не может с этим справиться)


а как по мне, результаты сентября говорят, что покупаны с деньгами заканчиваются и интересно будет понаблюдать, что будет дальше :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:54

  Faceless написав:
  Первый написав:
  Олежан написав:как раз это касается всех


Ні. Населення це не стосується.

Не сперечайся.

Це для бюджету, інших і релігії.

Зи. Просто повір. Післязавтра перевіриш.

Якщо у будинку власна котельня, що висить на ОСББ, то ще як стосується, бо як я розумію, там тариф буде комерційний

Нажаль осбб з власною котельнею це не всі, а виключення.
Йде мова про розпорядження кмда від 13.10.21. Встановлено вартість енергії яку відпускає Київтеплоенерго для бюджету, інших споживачів та релігійних організацій. Яку теплову енергію Київенерго відпускає осбб з даховими котельнями?
Вартістю газу для дахових котелень не цікавився. Може завтикав Вітренко, а може й ні. Хз. На днях буде зрозуміло. Деталями не цікавився.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Вартістю газу для дахових котелень не цікавився. Може завтикав Вітренко, а може й ні. Хз. На днях буде зрозуміло. Деталями не цікавився.

https://petition.president.gov.ua/petition/123512
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:09

  Investor_K написав:Шалена пропозиція! «Квартира тижня» у ЖК «Новий Автограф» з вигодою до 17 600 $!
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Пооучил СМС. Обвал?

До речі, акція на кавалірки продовжена.
Параплан - все? Пих-пих і в пікє?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте, панове, цікавтесь тарифами для "котельні на даху"))
А то в мене смарт в такому будинку... і хочеться знати деталі ;)
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:16

  Faceless написав:
  Первый написав:Вартістю газу для дахових котелень не цікавився. Може завтикав Вітренко, а може й ні. Хз. На днях буде зрозуміло. Деталями не цікавився.

https://petition.president.gov.ua/petition/123512


Напрягайте свого осббшнніка

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... enDocument
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:20

Прохожий

И этот без зрадио не может. Тролли, узбагойтесь :lol: Древлянин вчера писал, что я, подлец такой, вам в душу графиками лезу, но тут еще надо разобраться, кто провоцирует бесконечный тред. Сколько раз за сегодня прозвучал мой ник притом, что ни я, ни у меня ничего не спрашивали?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 19 жов, 2021 19:20, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 19:20

  sergikkc007 написав:
  Прохожий написав:параплан цен КРЖН стартовавший 01.09. попал в восходящие потоки и пилот зРадист никак не может с этим справиться)


а как по мне, результаты сентября говорят, что покупаны с деньгами заканчиваются и интересно будет понаблюдать, что будет дальше :)

хотелось бы для начала спарапланировать на уровень МХЗ, а потом уже...увидеть -20-40%...
ляпота...
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 19 жов, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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