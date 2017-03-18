Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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