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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8757875887598760

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  beee написав:Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:44

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?

Ты уже слился, самоутверждением "своего благополучия"

Ну бывает ...

To Vitalian:
pesikot, как шариков, таких как Вы, оппозиционеров, нутром чует.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:51

  Прохожий написав:
  unicdima написав:
  antey1969 написав:прайсы подросли

зашкалили.

параплан цен КРЖН стартовавший 01.09. попал в восходящие потоки и пилот зРадист никак не может с этим справиться)

Доходы населения за время правления Зе выросли, начался экономический рост, у людей появилась возможность больше накапливать, уровень благополучия вырос и цены на недвигу, соответственно, тоже выросли. Всё логично.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:начался экономический рост,
знак сарказма забыли?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:11

  beee написав:
vitaliian написав:
  beee написав:Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

И в доме за городом конечно ЦО?
PS отключите рекламу вашего смартфона, это не сложнее чем делать стильные ремонты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:13

  artlife написав:To Vitalian:
pesikot, как шариков, таких как Вы, оппозиционеров, нутром чует.
довольно точная аналогия... я оппозиционер критинизму, а "шариков" идейный борец за него.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  beee написав:
vitaliian написав:[quote="5317954:beee"]Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.


Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

И в доме за городом конечно ЦО?
PS отключите рекламу вашего смартфона, это не сложнее чем делать стильные ремонты.[/quote]Дешеле хату в Киеве снимать, чем обслуживать дом.
Мы к этому прийдём. С появлением ковида рынок коттеджей оживился.
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40

beee здесь вопрос не в дешевле а в том за что платить. Расход на обогрев моих 72м2 = 3м3 газа в сутки. В сильный мороз до 5м3 . При этом отопительный сезон начинается и заканчивается когда я хочу.

Помню в 90е жил в родительском хруще, топили еле еле, чтоб трубы не замёрзли, сейчас (когда ценник на тепло конский) топят на полную, потому что внезапно навязчивый сервис стал приносить прибыль теплосетям, им неважно -15 или +15 на улице, они знают как заработать. По частным домам ничего не скажу, поскольку у меня такого нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:58

  beee написав:Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.


Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды. :lol:
drevlyanin
 
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