Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:44
To Vitalian:
pesikot, как шариков, таких как Вы, оппозиционеров, нутром чует.
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:51
Доходы населения за время правления Зе выросли, начался экономический рост, у людей появилась возможность больше накапливать, уровень благополучия вырос и цены на недвигу, соответственно, тоже выросли. Всё логично.
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:11
И в доме за городом конечно ЦО?
PS отключите рекламу вашего смартфона, это не сложнее чем делать стильные ремонты.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:13
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И в доме за городом конечно ЦО?
PS отключите рекламу вашего смартфона, это не сложнее чем делать стильные ремонты.[/quote]Дешеле хату в Киеве снимать, чем обслуживать дом.
Мы к этому прийдём. С появлением ковида рынок коттеджей оживился.
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40
beee здесь вопрос не в дешевле а в том за что платить. Расход на обогрев моих 72м2 = 3м3 газа в сутки. В сильный мороз до 5м3 . При этом отопительный сезон начинается и заканчивается когда я хочу.
Помню в 90е жил в родительском хруще, топили еле еле, чтоб трубы не замёрзли, сейчас (когда ценник на тепло конский) топят на полную, потому что внезапно навязчивый сервис стал приносить прибыль теплосетям, им неважно -15 или +15 на улице, они знают как заработать. По частным домам ничего не скажу, поскольку у меня такого нет.
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:58
Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
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