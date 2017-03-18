Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40

beee здесь вопрос не в дешевле а в том за что платить. Расход на обогрев моих 72м2 = 3м3 газа в сутки. В сильный мороз до 5м3 . При этом отопительный сезон начинается и заканчивается когда я хочу.



Помню в 90е жил в родительском хруще, топили еле еле, чтоб трубы не замёрзли, сейчас (когда ценник на тепло конский) топят на полную, потому что внезапно навязчивый сервис стал приносить прибыль теплосетям, им неважно -15 или +15 на улице, они знают как заработать. По частным домам ничего не скажу, поскольку у меня такого нет.