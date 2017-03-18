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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 20:49
vitaliian написав: beee написав:
Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
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beee
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:44
pesikot написав: vitaliian написав: beee написав:
Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Ты уже слился, самоутверждением "своего благополучия"
Ну бывает ...
To Vitalian:
pesikot, как шариков, таких как Вы, оппозиционеров, нутром чует.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:51
Прохожий написав: unicdima написав: antey1969 написав:
прайсы подросли
зашкалили.
параплан цен КРЖН стартовавший 01.09. попал в восходящие потоки и пилот зРадист никак не может с этим справиться)
Доходы населения за время правления Зе выросли, начался экономический рост, у людей появилась возможность больше накапливать, уровень благополучия вырос и цены на недвигу, соответственно, тоже выросли. Всё логично.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:54
artlife написав:
начался экономический рост,
знак сарказма забыли?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:11
beee написав: vitaliian написав: beee написав:
Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
И в доме за городом конечно ЦО?
PS отключите рекламу вашего смартфона, это не сложнее чем делать стильные ремонты.
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vitaliian
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:13
artlife написав:
To Vitalian:
pesikot, как шариков, таких как Вы, оппозиционеров, нутром чует.
довольно точная аналогия... я оппозиционер критинизму, а "шариков" идейный борец за него.
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vitaliian
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:19
vitaliian написав: beee написав: vitaliian написав:
[quote="5317954:beee"]Автономки в квартирах у умных людей. Блдь рассмешил. У умных неблаголучных людей из ибеней
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
А ты значит благополучный) блд рассмешил
лучшего места для самоутверждения не нашел?
Пока идёт ремонт квартиры, я живу в своём доме за городом. Летом здесь курорт, но в данный момент я неблагополучный, потому что ездить каждый день в Киев это ад.
Не нужно этого стесняться.
Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk
И в доме за городом конечно ЦО?
PS отключите рекламу вашего смартфона, это не сложнее чем делать стильные ремонты.[/quote]Дешеле хату в Киеве снимать, чем обслуживать дом.
Мы к этому прийдём. С появлением ковида рынок коттеджей оживился.
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
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beee
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:40
beee здесь вопрос не в дешевле а в том за что платить. Расход на обогрев моих 72м2 = 3м3 газа в сутки. В сильный мороз до 5м3 . При этом отопительный сезон начинается и заканчивается когда я хочу.
Помню в 90е жил в родительском хруще, топили еле еле, чтоб трубы не замёрзли, сейчас (когда ценник на тепло конский) топят на полную, потому что внезапно навязчивый сервис стал приносить прибыль теплосетям, им неважно -15 или +15 на улице, они знают как заработать. По частным домам ничего не скажу, поскольку у меня такого нет.
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vitaliian
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:58
beee написав:
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
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drevlyanin
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Додано: Вів 19 жов, 2021 23:43
drevlyanin написав: beee написав:
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м
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Faceless
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