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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8758875987608761

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:45

Голдман Сакс зафиксировал рост недвижимости в США в этом году на 20%.
В следующем прогнозирует рост цен на 16%.
Мы в тренде или впереди? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:52

  Libo написав:Голдман Сакс зафиксировал рост недвижимости в США в этом году на 20%.
В следующем прогнозирует рост цен на 16%.
Мы в тренде или впереди? :roll:


Голдман Сакс прогнозировал падении Теслы с 170-180 до 10 долларов, а сейчас? :)

и в 2019 году курс гривны 33, а было 22.9.

Так, что падение будет в 20 раз, если они сказали что будет рост
proftpd66
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  #<1 ... 8758875987608761
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