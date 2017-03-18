Голдман Сакс зафиксировал рост недвижимости в США в этом году на 20%.
В следующем прогнозирует рост цен на 16%.
Мы в тренде или впереди?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 жов, 2021 23:45
Голдман Сакс зафиксировал рост недвижимости в США в этом году на 20%.
В следующем прогнозирует рост цен на 16%.
Мы в тренде или впереди?
Додано: Вів 19 жов, 2021 23:52
Голдман Сакс прогнозировал падении Теслы с 170-180 до 10 долларов, а сейчас?
и в 2019 году курс гривны 33, а было 22.9.
Так, что падение будет в 20 раз, если они сказали что будет рост
Додано: Сер 20 жов, 2021 06:04
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