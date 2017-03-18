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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8758875987608761

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры

До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:33

Hotab вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:41

  Hotab написав:
  Faceless написав:уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры

До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.

З якого переляку він 5 тис? А електрика 3?
Електрика зараз по 2,5 + 0.30 + 1 + 20% пдв= +-4.50 грн за кВт

ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 06:42

  vitaliian написав:Hotab вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?

Пока скирдую зелень со скоростью 2куе/месяц и жду тайперинг в США)). Ну или любой другой спад волны. Пока спешить некуда. Смотрю варианты Мила/Петрушки в том числе. Если что-то знаете об этих местах - буду благодарен.

  Первый написав:ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.

А при 90 коп на электроотоплении (и 45 коп ночью) БУЛО?
А при газе по 3-7 грн куб , було?

Просто ТЕЦ не дают поднять тариф,вот сегодня оно +- паритет. И то, ночью дешевле электро.


  Первый написав:З якого переляку він 5 тис?

А який зараз тариф для ненаселення?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  beee написав:Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.


не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям.
У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции.
Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять?
Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так?
Дом на грунте стоит?
Сколько у квартиры наружных стен, одна?
Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:10

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Hotab вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?

Пока скирдую зелень со скоростью 2куе/месяц и жду тайперинг в США)). Ну или любой другой спад волны. Пока спешить некуда. Смотрю варианты Мила/Петрушки в том числе. Если что-то знаете об этих местах - буду благодарен.

  Первый написав:ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.

А при 90 коп на электроотоплении (и 45 коп ночью) БУЛО?
А при газе по 3-7 грн куб , було?

Просто ТЕЦ не дают поднять тариф,вот сегодня оно +- паритет. И то, ночью дешевле электро.


  Первый написав:З якого переляку він 5 тис?

А який зараз тариф для ненаселення?


Тобто ви вважаєте що тарифи для населення на тепло обмежують, а на електрику ні?

Я вас розчарую. Обмежують і на те і на інше.
Тепло для не населення від 2.3 до 2.8 за гігакалорію
На електрику вартість Я написав.
До речі. Електроенергія «вночі» зовсім не в 2 рази дешевша. Дивіться на сайті оператора ринку.

А так зе красавчик. Дотує всіх, і мене, і вас, і дійсно нужденних. Комунізм однако.

Зи. Взагалі Дивна тема. Хочу квартиру ооооссссььььь таку і будииииннноооок ось такий, і 300 кВт по 1,68 сука дорого
Востаннє редагувалось Первый в Сер 20 жов, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Faceless написав:уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры

До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.

Кондеи и ночной тариф доступны и для квартир, абы был теплосчетчик на квартиру.
Faceless
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