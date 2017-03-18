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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 06:27
Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
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Hotab
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:33
Hotab вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
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vitaliian
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:41
Hotab написав: Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
З якого переляку він 5 тис? А електрика 3?
Електрика зараз по 2,5 + 0.30 + 1 + 20% пдв= +-4.50 грн за кВт
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
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Первый
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:42
vitaliian написав:Hotab
вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
Пока скирдую зелень со скоростью 2куе/месяц и жду тайперинг в США)). Ну или любой другой спад волны. Пока спешить некуда. Смотрю варианты Мила/Петрушки в том числе. Если что-то знаете об этих местах - буду благодарен.
Первый написав:
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
А при 90 коп на электроотоплении (и 45 коп ночью) БУЛО?
А при газе по 3-7 грн куб , було?
Просто ТЕЦ не дают поднять тариф,вот сегодня оно +- паритет. И то, ночью дешевле электро.
Первый написав:
З якого переляку він 5 тис?
А який зараз тариф для ненаселення?
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Hotab
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Додано: Сер 20 жов, 2021 07:32
trololo написав: beee написав:
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям.
У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции.
Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять?
Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так?
Дом на грунте стоит?
Сколько у квартиры наружных стен, одна?
Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:10
Hotab написав: vitaliian написав:Hotab
вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
Пока скирдую зелень со скоростью 2куе/месяц и жду тайперинг в США)). Ну или любой другой спад волны. Пока спешить некуда. Смотрю варианты Мила/Петрушки в том числе. Если что-то знаете об этих местах - буду благодарен.
Первый написав:
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
А при 90 коп на электроотоплении (и 45 коп ночью) БУЛО?
А при газе по 3-7 грн куб , було?
Просто ТЕЦ не дают поднять тариф,вот сегодня оно +- паритет. И то, ночью дешевле электро.
Первый написав:
З якого переляку він 5 тис?
А який зараз тариф для ненаселення?
Тобто ви вважаєте що тарифи для населення на тепло обмежують, а на електрику ні?
Я вас розчарую. Обмежують і на те і на інше.
Тепло для не населення від 2.3 до 2.8 за гігакалорію
На електрику вартість Я написав.
До речі. Електроенергія «вночі» зовсім не в 2 рази дешевша. Дивіться на сайті оператора ринку.
А так зе красавчик. Дотує всіх, і мене, і вас, і дійсно нужденних. Комунізм однако.
Зи. Взагалі Дивна тема. Хочу квартиру ооооссссььььь таку і будииииннноооок ось такий, і 300 кВт по 1,68 сука дорого
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 20 жов, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12
Hotab написав: Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
Кондеи и ночной тариф доступны и для квартир, абы был теплосчетчик на квартиру.
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Faceless
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