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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 06:27
Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:33
Hotab вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
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vitaliian
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:41
Hotab написав: Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
З якого переляку він 5 тис? А електрика 3?
Електрика зараз по 2,5 + 0.30 + 1 + 20% пдв= +-4.50 грн за кВт
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
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Первый
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Додано: Сер 20 жов, 2021 06:42
vitaliian написав:Hotab
вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
Пока скирдую зелень со скоростью 2куе/месяц и жду тайперинг в США)). Ну или любой другой спад волны. Пока спешить некуда. Смотрю варианты Мила/Петрушки в том числе. Если что-то знаете об этих местах - буду благодарен.
Первый написав:
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
А при 90 коп на электроотоплении (и 45 коп ночью) БУЛО?
А при газе по 3-7 грн куб , було?
Просто ТЕЦ не дают поднять тариф,вот сегодня оно +- паритет. И то, ночью дешевле электро.
Первый написав:
З якого переляку він 5 тис?
А який зараз тариф для ненаселення?
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Hotab
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Додано: Сер 20 жов, 2021 07:32
trololo написав: beee написав:
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям.
У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции.
Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять?
Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так?
Дом на грунте стоит?
Сколько у квартиры наружных стен, одна?
Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:10
Hotab написав: vitaliian написав:Hotab
вы уже определились в какой из шикарных домов заселить свои кости?
Пока скирдую зелень со скоростью 2куе/месяц и жду тайперинг в США)). Ну или любой другой спад волны. Пока спешить некуда. Смотрю варианты Мила/Петрушки в том числе. Если что-то знаете об этих местах - буду благодарен.
Первый написав:
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
А при 90 коп на электроотоплении (и 45 коп ночью) БУЛО?
А при газе по 3-7 грн куб , було?
Просто ТЕЦ не дают поднять тариф,вот сегодня оно +- паритет. И то, ночью дешевле электро.
Первый написав:
З якого переляку він 5 тис?
А який зараз тариф для ненаселення?
Тобто ви вважаєте що тарифи для населення на тепло обмежують, а на електрику ні?
Я вас розчарую. Обмежують і на те і на інше.
Тепло для не населення від 2.3 до 2.8 за гігакалорію
На електрику вартість Я написав.
До речі. Електроенергія «вночі» зовсім не в 2 рази дешевша. Дивіться на сайті оператора ринку.
А так зе красавчик. Дотує всіх, і мене, і вас, і дійсно нужденних. Комунізм однако.
Зи. Взагалі Дивна тема. Хочу квартиру ооооссссььььь таку і будииииннноооок ось такий, і 300 кВт по 1,68 сука дорого
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 20 жов, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:12
Hotab написав: Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
Кондеи и ночной тариф доступны и для квартир, абы был теплосчетчик на квартиру.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:19
шуточки шуточками, а я с трудом понимаю, как жители регионов будут платить по счетам, с учетом: 1) меньшего дохода, чем в столице 2) но большего тарифа 3) резко выросшей стоимости вообще всего, включая еду
Мы то прорвемся и даже не заметим.
Я людям тока в Польшу, получается.
Или в Киев.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:28
Первый написав: Hotab написав: Faceless написав:
уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры
До того момента, пока зубами держат тариф на тепло для населения. Сделают его экономически обоснованным (5+ т.грн за ГигКал), а электричество по 3грн/кВт, то всякие кондеи + ночные тарифы дадут возможностей больше для владельца дома. В том числе бак-накопитель в подвале дома, в котором ночью греется вода для теплого пола.
З якого переляку він 5 тис? А електрика 3?
Електрика зараз по 2,5 + 0.30 + 1 + 20% пдв= +-4.50 грн за кВт
ЦО з лічильником було і буде самим дешевим видом опалення.
Дивні якісь ціни й висновки.
Для населення інакше ж:
* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце.
Думаю, поки не пустять в новобуді на двозонність чи тризоність -- варто буде насолоджуватись електротеплом зранку й увечері. У пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00). Коли у тризонному тарифі коеф.=1,5. А в однозонному=1. Тоді ще й грітиме думка, що маю півторакратну "знижку".
І, можливо, це таки заохотить обленерго дати змогу перейти на зонний облік. Хоча, мабуть, бажано аби побільше "однозонних" людей із сучасними багатозонними лічильниками вломило їм такого пікового навантаження. Аби розворушити від сонливості. Навіяної, вочевидь, надмірною близкістю до енергії й тепла...
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Додано: Сер 20 жов, 2021 08:30
Faceless написав: drevlyanin написав: beee написав:
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м
Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.
Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13
И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.
Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.
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