|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:31
Faceless написав:
абы был теплосчетчик на квартиру.
Так его нет смысла закрывать полностью и юзать дешевле варианты. Минимум 50% от средней пришлют.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5098
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 1416 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:39
drevlyanin написав: Faceless написав:
drevlyanin написав:[quote="5318157:beee"]
Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м
Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.
Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13
И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.
Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.[/quote]5 лет назад несколько домов 160-180м2 с утеплением 100мм псб, без панорамных окон, 4 человека зима - 10 тыс грн мес. Бойлер косвенник на 200-300 л. Котлы конденсационные.
Тёплые полы есть.
Сегодня 15-20 к.
Что-то вы лукавите
-
beee
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:51
beee написав:
5 лет назад несколько домов 160-180м2 с утеплением 100мм псб, без панорамных окон, 4 человека зима - 10 тыс грн мес. Бойлер косвенник на 200-300 л. Котлы конденсационные.
Тёплые полы есть.
Сегодня 15-20 к.
Что-то вы лукавите
5 лет назад газ был точно не дороже 7 грн/куб(могу вечером платёжку глянуть) и не было транспортировки отдельной платой, т.е. выходит на дом сжигали 1500 кубов газа в месяц?
Или топили ассигнациями? Я о таких гигантских объемах потребления даже не слышал. Может то за квартал расходы? У знакомого дом из силикатного кирпича без утепления стен 180 квадратов, и то больше 650 кубов в месяц не нагорало!
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:01
Hotab написав: Faceless написав:
абы был теплосчетчик на квартиру.
Так его нет смысла закрывать полностью и юзать дешевле варианты. Минимум 50% от средней пришлют.
Если почти весь дом так закрутил, то и средняя будет мизерная
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30205
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7278 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:05
drevlyanin написав: Faceless написав: drevlyanin написав:
Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м
Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.
Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13
И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.
Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.
На дом того уровня комфорта, который хочется, пока не заработал, потому может мне бы и понравилось жить, но пока как есть.
Вот за этот отопительный сезон и посмотрим, сколько обойдётся, учитывая, что пока не морозы, можно и кондеи с теплым полом периодически юзать, и отопление прикрутить или включать по надобности. Так как скорее всего весь дом будет поступать примерно так же, думаю, даже условие "не меньше 50% от средней" проблем не доставит
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30205
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7278 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:05
drevlyanin написав:
Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.
Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13
И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.
Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.
Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?
Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання.
200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16489
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21564
|3965506
|
|
|703
|353511
|
|
|20
|50171
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|