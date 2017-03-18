Додано: Сер 20 жов, 2021 08:39

drevlyanin написав: Faceless написав: drevlyanin написав: [quote="5318157:beee"]

Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.



Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?

Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.

п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды. Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды. Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м

Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.[/quote]5 лет назад несколько домов 160-180м2 с утеплением 100мм псб, без панорамных окон, 4 человека зима - 10 тыс грн мес. Бойлер косвенник на 200-300 л. Котлы конденсационные.Тёплые полы есть.Сегодня 15-20 к.Что-то вы лукавите