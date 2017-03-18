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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Faceless написав:абы был теплосчетчик на квартиру.


Так его нет смысла закрывать полностью и юзать дешевле варианты. Минимум 50% от средней пришлют.
Если почти весь дом так закрутил, то и средняя будет мизерная
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Faceless написав:
drevlyanin написав:Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать?
Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего.
п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м



Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.
Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13
И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.
Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.


На дом того уровня комфорта, который хочется, пока не заработал, потому может мне бы и понравилось жить, но пока как есть.
Вот за этот отопительный сезон и посмотрим, сколько обойдётся, учитывая, что пока не морозы, можно и кондеи с теплым полом периодически юзать, и отопление прикрутить или включать по надобности. Так как скорее всего весь дом будет поступать примерно так же, думаю, даже условие "не меньше 50% от средней" проблем не доставит
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:05

  drevlyanin написав:
Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление.
Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13 :lol:
И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов.
Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.


Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?

Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання.
200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?

Затраты на котел в основном разовые. Чистка и регулировка раз в несколько лет по стоимости не существенная.А поверка счётчика тепла во что вылазит? Ну и цена его тоже (уже инсталированного) тысяч 5-7?? (когда он однажды не одолеет поверку).
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:14

  beee написав:
trololo написав:
  beee написав:Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.


не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям.
У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции.
Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять?
Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так?
Дом на грунте стоит?
Сколько у квартиры наружных стен, одна?
Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6.


я не говорил, что в квартире теплопотерь меньше. но сколько заказчиков строительства дома перед выыбором проекта детально считают теплопотери? думаю процентов пять максимум.

устаревшие технологии - это ленточные фундаменты или плита по ленте, или просто плита с боковым утеплением. не устаревшие - УШП, например, УФП или DOW-плита.

устаревшие технологии, это стеклопакеты без аргона-криптона, с неоптимальными диистанциями (иногда больше это хуже, а не наоборот), без теплых дистанций и теплых подставок, без двух енерго стекол (или солар, если на юг). иногда поднять окно на 40 см от пола и закончить в 60 см от потолка, по видовым качествам почти тоже самое, что фул панорама, но теплее значительно. ну и еще мелочи всякие.

утепление кровли на 30-35см базальта, а 20см, потому что так по балкам удобнее работать (у 80% не больше 20 см) - это тоже устаревшее.

выбор газоблока D500 или D400 вместо трехсотого по плотности, который практичкскии такой же прочный, но теплее на 20-30%.

ну и площадь да. 200 квадратов это для богатых, либо для бестолковых, потому что это 2 этажа. ужать до 120-150, и можно одним этажиком обойтись. с точки зрения теплопотерь выгоды нет, но есть другие плюсы, в т.ч. в отоплении.

вот так по зернышку, и получается, у одного по 6-8 тыс грн на електрокотел улетает, а у другого 2 тыс, потому что за счет этих мероприятий, может укладываться в 7 часов обогрева ночным тарифом. а внешне дома будут практически одинаковые.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:19

  Hotab написав:
  Первый написав:Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?

Затраты на котел в основном разовые. Чистка и регулировка раз в несколько лет по стоимости не существенная.А поверка счётчика тепла во что вылазит? Ну и цена его тоже (уже инсталированного) тысяч 5-7?? (когда он однажды не одолеет поверку).


Поверка под ключ 1200.
Что такое инсталлированный теплосчётчик ?
Это если не прошёл поверку?
Думаю цена счетчика плюс 400-500, или вообще ноль, если покупать аппарат у конторы которая делает поверку.
Погуглил, не больше ста долларов цена.
Да и не летят они часто.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:20

  drevlyanin написав:
  beee написав:5 лет назад несколько домов 160-180м2 с утеплением 100мм псб, без панорамных окон, 4 человека зима - 10 тыс грн мес. Бойлер косвенник на 200-300 л. Котлы конденсационные.
Тёплые полы есть.
Сегодня 15-20 к.
Что-то вы лукавите


5 лет назад газ был точно не дороже 7 грн/куб(могу вечером платёжку глянуть) и не было транспортировки отдельной платой, т.е. выходит на дом сжигали 1500 кубов газа в месяц? :shock:
Или топили ассигнациями? Я о таких гигантских объемах потребления даже не слышал. Может то за квартал расходы? У знакомого дом из силикатного кирпича без утепления стен 180 квадратов, и то больше 650 кубов в месяц не нагорало!


а я верю. ПСБ на ляпухи - хоп и уже не работает как надо. толстенная лента с высоким цоколем, которая тянет холод с земли. не проклееная парроизоляцияя под ватой - не работает, утеплитель влажный, не греет. ну и т.д. а потом такие счета.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:24

  Первый написав:
Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?

Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання.
200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою


Перший, ну з усією повагою, ми ж вами це питання рік тому вже обсмоктували. Я і в квартирах пожив 20+ років і у власному будинку хазяйную вже 15, є з чим порівнювати.
1)Радіаторів не маю, скрізь теплі водяні поли, труба зшитий поліетилен Рехау, термін експлуатації обіцяли не менше 50 років. Обслуговування на сьогодняшній день жодного. Котел напольний Sime з чавунним теплообмінником-раз на 3-4 роки сам витягаю горілку з нержавіючої сталі, витираю пилюку та чищу йоршиком та пилосмоком теплообмінник від пилу та окалини. Вся операція займає десь хвилин 30-40.
2) Насос в скважині Ебара працює 15 років справно, обслуговування жодного.
3) У деяких фільтрах змінюю катриджі раз на 1-3 роки. Вартість кількасот гривень за всі. Один раз міняв мембрану в осмосі, вартість не пам'ятаю(давно було), але до 1000 грн точно.
4) Викачати септик-1000 грн раз на рік+ біозасипка біля 200.
На рахунок пільгового тарифу на ел. не зрозумів т.я. не користуюсь, споживання 300-350 кВт/місяць в середньому при двозонному лічильнику не напружує зовсім.
Якщо ще щось цікавить-питайте, не соромтеся.
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  Xenon написав:парковка возле дома-человейника на Позняках - как вам ))

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Чудненькая парковочка. Не понимаю, почему не вводят стандарты хотя бы многоуровневых парковок, раз уж разрешают строить эти муравейники.
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Свежая клевета от Госстата - продолжаем ориентироваться на практиков

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