Додано: Сер 20 жов, 2021 11:14

beee написав: trololo написав: beee написав: Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев. Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.



не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям. не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям. У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции.

Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять?

Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так?

Дом на грунте стоит?

Сколько у квартиры наружных стен, одна?

Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6. У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции.Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять?Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так?Дом на грунте стоит?Сколько у квартиры наружных стен, одна?Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6.

я не говорил, что в квартире теплопотерь меньше. но сколько заказчиков строительства дома перед выыбором проекта детально считают теплопотери? думаю процентов пять максимум.устаревшие технологии - это ленточные фундаменты или плита по ленте, или просто плита с боковым утеплением. не устаревшие - УШП, например, УФП или DOW-плита.устаревшие технологии, это стеклопакеты без аргона-криптона, с неоптимальными диистанциями (иногда больше это хуже, а не наоборот), без теплых дистанций и теплых подставок, без двух енерго стекол (или солар, если на юг). иногда поднять окно на 40 см от пола и закончить в 60 см от потолка, по видовым качествам почти тоже самое, что фул панорама, но теплее значительно. ну и еще мелочи всякие.утепление кровли на 30-35см базальта, а 20см, потому что так по балкам удобнее работать (у 80% не больше 20 см) - это тоже устаревшее.выбор газоблока D500 или D400 вместо трехсотого по плотности, который практичкскии такой же прочный, но теплее на 20-30%.ну и площадь да. 200 квадратов это для богатых, либо для бестолковых, потому что это 2 этажа. ужать до 120-150, и можно одним этажиком обойтись. с точки зрения теплопотерь выгоды нет, но есть другие плюсы, в т.ч. в отоплении.вот так по зернышку, и получается, у одного по 6-8 тыс грн на електрокотел улетает, а у другого 2 тыс, потому что за счет этих мероприятий, может укладываться в 7 часов обогрева ночным тарифом. а внешне дома будут практически одинаковые.