Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Ну и что там такого ужасного? Отопление такой же по площади квартиры думаете дешевле обойдется? Или тулиться семьей на 40-50 квадратах это лучше чем нормальную площадь отапливать? Пока морозов нет, греюсь двумя инверторными Тошибами + ночной тариф ляпистричества-вполне себе ничего. п.с. В Киев каждый день ездить нет никакой нужды.
Я уверен, что отопление 100м2 частного дома выйдет дороже, чем 100м2 квартиры, при этом реально жилой площади в доме 100м меньше, чем в квартире 100м
Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление. Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13 И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов. Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.
На дом того уровня комфорта, который хочется, пока не заработал, потому может мне бы и понравилось жить, но пока как есть. Вот за этот отопительный сезон и посмотрим, сколько обойдётся, учитывая, что пока не морозы, можно и кондеи с теплым полом периодически юзать, и отопление прикрутить или включать по надобности. Так как скорее всего весь дом будет поступать примерно так же, думаю, даже условие "не меньше 50% от средней" проблем не доставит
drevlyanin написав: Ну давайте считать: на свои 200 квадратов я трачу зимой по 4000-5000 грн/месяц на отопление. Квартира 100 метров думаете меньше 2000 грн выйдет этой зимой(учитывая обогрев МОПов)? Что то я сомневаюсь. Кроме того следует учитывать и комфорт: я включаю и выключаю отопление когда мне захочется, хозяева основной массы квартир вынуждены следовать повелениям "партии и правительства". Вот сегодня ночью было -3, так я вечером клацнул тумблер на котле в положение "зима" и в доме была комфортная для меня температура. В Киевской квартире дочки на кухне (в спальне работал Тен) утром бодрящие +13 И если сравнивать аналоги, то у двухуровневой квартиры, никакого значимого выигрыша по площади не будет. А вот в удобстве планировки она скорее всего проиграет, т.к. застройщики в основном думают как побольше квартир втулить на этаж а не об комфорте будущих жильцов. Но если вам нравится жить в квартирах, я ж не против, я и сам так раньше думал.
Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?
Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання. 200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою
Первый написав:Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?
Затраты на котел в основном разовые. Чистка и регулировка раз в несколько лет по стоимости не существенная.А поверка счётчика тепла во что вылазит? Ну и цена его тоже (уже инсталированного) тысяч 5-7?? (когда он однажды не одолеет поверку).
beee написав:Но сейчас каждый домовладелец немного оxyeet от чека на обогрев.
не надо просто строить аэродромы по устаревшим технологиям.
У нас заказчики так любят панорамные окна, путая Киеве с югом Франции. Что значит устаревшие технологии? Бетон не применять? Какие аэродромы? Площадь дома 100м2 что ли? 160-200 м2 так или не так? Дом на грунте стоит? Сколько у квартиры наружных стен, одна? Сколько у дома конструкций - контакта теплопотерь? Кровля, пол, все наружные стены - минимум 6.
я не говорил, что в квартире теплопотерь меньше. но сколько заказчиков строительства дома перед выыбором проекта детально считают теплопотери? думаю процентов пять максимум.
устаревшие технологии - это ленточные фундаменты или плита по ленте, или просто плита с боковым утеплением. не устаревшие - УШП, например, УФП или DOW-плита.
устаревшие технологии, это стеклопакеты без аргона-криптона, с неоптимальными диистанциями (иногда больше это хуже, а не наоборот), без теплых дистанций и теплых подставок, без двух енерго стекол (или солар, если на юг). иногда поднять окно на 40 см от пола и закончить в 60 см от потолка, по видовым качествам почти тоже самое, что фул панорама, но теплее значительно. ну и еще мелочи всякие.
утепление кровли на 30-35см базальта, а 20см, потому что так по балкам удобнее работать (у 80% не больше 20 см) - это тоже устаревшее.
выбор газоблока D500 или D400 вместо трехсотого по плотности, который практичкскии такой же прочный, но теплее на 20-30%.
ну и площадь да. 200 квадратов это для богатых, либо для бестолковых, потому что это 2 этажа. ужать до 120-150, и можно одним этажиком обойтись. с точки зрения теплопотерь выгоды нет, но есть другие плюсы, в т.ч. в отоплении.
вот так по зернышку, и получается, у одного по 6-8 тыс грн на електрокотел улетает, а у другого 2 тыс, потому что за счет этих мероприятий, может укладываться в 7 часов обогрева ночным тарифом. а внешне дома будут практически одинаковые.
Первый написав:Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?
Затраты на котел в основном разовые. Чистка и регулировка раз в несколько лет по стоимости не существенная.А поверка счётчика тепла во что вылазит? Ну и цена его тоже (уже инсталированного) тысяч 5-7?? (когда он однажды не одолеет поверку).
Поверка под ключ 1200. Что такое инсталлированный теплосчётчик ? Это если не прошёл поверку? Думаю цена счетчика плюс 400-500, или вообще ноль, если покупать аппарат у конторы которая делает поверку. Погуглил, не больше ста долларов цена. Да и не летят они часто.
beee написав:5 лет назад несколько домов 160-180м2 с утеплением 100мм псб, без панорамных окон, 4 человека зима - 10 тыс грн мес. Бойлер косвенник на 200-300 л. Котлы конденсационные. Тёплые полы есть. Сегодня 15-20 к. Что-то вы лукавите
5 лет назад газ был точно не дороже 7 грн/куб(могу вечером платёжку глянуть) и не было транспортировки отдельной платой, т.е. выходит на дом сжигали 1500 кубов газа в месяц? Или топили ассигнациями? Я о таких гигантских объемах потребления даже не слышал. Может то за квартал расходы? У знакомого дом из силикатного кирпича без утепления стен 180 квадратов, и то больше 650 кубов в месяц не нагорало!
а я верю. ПСБ на ляпухи - хоп и уже не работает как надо. толстенная лента с высоким цоколем, которая тянет холод с земли. не проклееная парроизоляцияя под ватой - не работает, утеплитель влажный, не греет. ну и т.д. а потом такие счета.
Первый написав: Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?
Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання. 200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою
Перший, ну з усією повагою, ми ж вами це питання рік тому вже обсмоктували. Я і в квартирах пожив 20+ років і у власному будинку хазяйную вже 15, є з чим порівнювати. 1)Радіаторів не маю, скрізь теплі водяні поли, труба зшитий поліетилен Рехау, термін експлуатації обіцяли не менше 50 років. Обслуговування на сьогодняшній день жодного. Котел напольний Sime з чавунним теплообмінником-раз на 3-4 роки сам витягаю горілку з нержавіючої сталі, витираю пилюку та чищу йоршиком та пилосмоком теплообмінник від пилу та окалини. Вся операція займає десь хвилин 30-40. 2) Насос в скважині Ебара працює 15 років справно, обслуговування жодного. 3) У деяких фільтрах змінюю катриджі раз на 1-3 роки. Вартість кількасот гривень за всі. Один раз міняв мембрану в осмосі, вартість не пам'ятаю(давно було), але до 1000 грн точно. 4) Викачати септик-1000 грн раз на рік+ біозасипка біля 200. На рахунок пільгового тарифу на ел. не зрозумів т.я. не користуюсь, споживання 300-350 кВт/місяць в середньому при двозонному лічильнику не напружує зовсім. Якщо ще щось цікавить-питайте, не соромтеся.