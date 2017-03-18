Тоже, наверно, вранье. Как выше пишет sequence: "прорвемся и даже не заметим", более того - еще и провинциалов ждем
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:02
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:10
открыл со скуки последний пост зрадио. поржал. ты оперируешь "статистикой" по приросту -убыли порядка 10-15 тыс человек? сколько это в процентах от условных 3 млн?
у меня плохо с математикой. поскольку эта стата не перепись (в которой тоже приличная погрешность, т.е. реальный диапазон допускается в каких то пределах), какая тут погрешность при их методах? процентов 5-10% ?
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