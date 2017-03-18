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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8760876187628763

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:02

Киев продолжает терять население - и естественным, и миграционным образом. Область - продолжает расти, компенсируя естественный отток миграционным притоком.

Тоже, наверно, вранье. Как выше пишет sequence: "прорвемся и даже не заметим", более того - еще и провинциалов ждем

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:10

открыл со скуки последний пост зрадио. поржал. ты оперируешь "статистикой" по приросту -убыли порядка 10-15 тыс человек? сколько это в процентах от условных 3 млн?

у меня плохо с математикой. поскольку эта стата не перепись (в которой тоже приличная погрешность, т.е. реальный диапазон допускается в каких то пределах), какая тут погрешность при их методах? процентов 5-10% ?
trololo
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