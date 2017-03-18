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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8761876287638764

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.


Замену и поверку сделали. Информацию до КТЕ и водоканала подали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:56

zРадио По ходу провинциалы выбирают область. Хотя как по мне там есть лаг, в тысячах квартир в Ирпене (полагаю в других пригородах ситуация такая же) люди давно живут но только в 2020-2021 оформили пс или прописались. Поэтому статистический прирост может оказаться только на бумаге.

Было бы интересно получить статистику по семейным врачам, договоры можно заключить где угодно без привязки к прописке, такая инфа по миграции будет точнее любой другой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 жов, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Voistov написав:Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.

Мы о тепловом.

  vitaliian написав:Было бы точнее получить статистику по семейным врачам,

Не имею такого)). Как-то всё не заведу. Думаю не один такой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:58

Hotab Летчики не болеют. :P дом никак не купите к врачу никак не заедете, вы что на 3х работах работаете?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 жов, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:00

  Investor_K написав:
  Voistov написав:Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.


Замену и поверку сделали. Информацию до КТЕ и водоканала подали?

Да, по холодному поверку прошел, вроде как дошла информация до Водоканала, оно же не сразу.
Горячей воды менялся. До Киевэнерго вроде дошла, а вот до водоканала кажется нет. Надо будет проверить.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:03

  Hotab написав:
  Voistov написав:Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.

Мы о тепловом.


Вы не поняли или сделали вид, что не поняли.
Я сбросил страницу конторы с прайсом на теплосчетчики.
И выразил уверенность что цены и актуальность услуг согласно написанному так как недавно пользовался услугами этой конторы.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Hotab Летчики не болеют.

Есть такое. По крайней мере в плановых проф.обследованиях мне семейник не помощник, там все обследования глубже и платно. Ширнулся от ковид тоже без семейника.

  vitaliian написав:дом никак не купите

Зато деревья сажаю))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:25

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:zРадио По ходу провинциалы выбирают область. Хотя как по мне там есть лаг, в тысячах квартир в Ирпене (полагаю в других пригородах ситуация такая же) люди давно живут но только в 2020-2021 оформили пс или прописались. Поэтому статистический прирост может оказаться только на бумаге.

Было бы интересно получить статистику по семейным врачам, договоры можно заключить где угодно без привязки к прописке, такая инфа по миграции будет точнее любой другой.

флудераст, и чё ж тебе не сидится в ветке про иРпеня???
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