Замену и поверку сделали. Информацию до КТЕ и водоканала подали?
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:56
zРадио По ходу провинциалы выбирают область. Хотя как по мне там есть лаг, в тысячах квартир в Ирпене (полагаю в других пригородах ситуация такая же) люди давно живут но только в 2020-2021 оформили пс или прописались. Поэтому статистический прирост может оказаться только на бумаге.
Было бы интересно получить статистику по семейным врачам, договоры можно заключить где угодно без привязки к прописке, такая инфа по миграции будет точнее любой другой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 жов, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:58
Hotab Летчики не болеют. дом никак не купите к врачу никак не заедете, вы что на 3х работах работаете?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 жов, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:00
Да, по холодному поверку прошел, вроде как дошла информация до Водоканала, оно же не сразу.
Горячей воды менялся. До Киевэнерго вроде дошла, а вот до водоканала кажется нет. Надо будет проверить.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:03
Вы не поняли или сделали вид, что не поняли.
Я сбросил страницу конторы с прайсом на теплосчетчики.
И выразил уверенность что цены и актуальность услуг согласно написанному так как недавно пользовался услугами этой конторы.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:25
Модерация присутствует на форуме???
флудераст, и чё ж тебе не сидится в ветке про иРпеня???
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