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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:52
Voistov написав:
Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.
Замену и поверку сделали. Информацию до КТЕ и водоканала подали?
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Investor_K
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:56
zРадио По ходу провинциалы выбирают область. Хотя как по мне там есть лаг, в тысячах квартир в Ирпене (полагаю в других пригородах ситуация такая же) люди давно живут но только в 2020-2021 оформили пс или прописались. Поэтому статистический прирост может оказаться только на бумаге.
Было бы интересно получить статистику по семейным врачам, договоры можно заключить где угодно без привязки к прописке, такая инфа по миграции будет точнее любой другой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 жов, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:56
Voistov написав:
Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.
Мы о тепловом.
vitaliian написав:
Было бы точнее получить статистику по семейным врачам,
Не имею такого)). Как-то всё не заведу. Думаю не один такой.
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Hotab
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:58
Hotab
Летчики не болеют.
дом никак не купите к врачу никак не заедете, вы что на 3х работах работаете?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 жов, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:00
Investor_K написав: Voistov написав:
Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.
Замену и поверку сделали. Информацию до КТЕ и водоканала подали?
Да, по холодному поверку прошел, вроде как дошла информация до Водоканала, оно же не сразу.
Горячей воды менялся. До Киевэнерго вроде дошла, а вот до водоканала кажется нет. Надо будет проверить.
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Voistov
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:03
Hotab написав: Voistov написав:
Делали поверку и замену водяных Счетчиков недавно.
Мы о тепловом.
Вы не поняли или сделали вид, что не поняли.
Я сбросил страницу конторы с прайсом на теплосчетчики.
И выразил уверенность что цены и актуальность услуг согласно написанному так как недавно пользовался услугами этой конторы.
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Voistov
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:11
vitaliian написав:
Hotab Летчики не болеют.
Есть такое. По крайней мере в плановых проф.обследованиях мне семейник не помощник, там все обследования глубже и платно. Ширнулся от ковид тоже без семейника.
vitaliian написав:
дом никак не купите
Зато деревья сажаю))
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Hotab
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:25
vitaliian написав:zРадио
По ходу провинциалы выбирают область
. Хотя как по мне там есть лаг, в тысячах квартир в Ирпене
(полагаю в других пригородах ситуация такая же) люди давно живут но только в 2020-2021 оформили пс или прописались. Поэтому статистический прирост может оказаться только на бумаге.
Было бы интересно получить статистику по семейным врачам, договоры можно заключить где угодно без привязки к прописке, такая инфа по миграции будет точнее любой другой.
флудераст, и чё ж тебе не сидится в ветке про иРпеня???
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Прохожий
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:33
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:39
Прохожий написав:
флудераст, и чё ж тебе не сидится в ветке про иРпеня???
Ты чего на людей бросаешься, босота диванная?
sequence написав: zРадио написав:
.. Как выше пишет sequence: "прорвемся и даже не заметим", более того - еще и провинциалов ждем
..
судя по трафику, дождались
По трафику чего? На общественный не желаете для разнообразия посмотреть?
trololo написав: zРадио написав:
По-твоему, для 8 месяцев это мало?
сколько это в %% от населения киева / области?
Где-то 0,2-0,3%. Для 8 месяцев это оч. много. За 5 лет, например, уже 1,5-2% будет
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