Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:.. По трафику чего? На общественный не желаете для разнообразия посмотреть? ..
не пользуюсь, точнее, крайне редко. Но ездить по городу на авто слегка затруднительно. Прокатился раз в маршрутке - тоже битком. Возможно, умершие люди не пользовались никаким транспортом, а сидели на месте и тихо умирали, прости господи
ИМХО вопрос в том что трамвай уже ходил и до ДС и даже дальше но нет, нужно было папередникам-"умникам" демонтировать, и тут приходит понимание о том что было же неплохо) кстати трамвай и по Победы ходил, мож опять запилить по выделенной?
Первый написав: Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?
Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання. 200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою
Перший, ну з усією повагою, ми ж вами це питання рік тому вже обсмоктували. Я і в квартирах пожив 20+ років і у власному будинку хазяйную вже 15, є з чим порівнювати. 1)Радіаторів не маю, скрізь теплі водяні поли, труба зшитий поліетилен Рехау, термін експлуатації обіцяли не менше 50 років. Обслуговування на сьогодняшній день жодного. Котел напольний Sime з чавунним теплообмінником-раз на 3-4 роки сам витягаю горілку з нержавіючої сталі, витираю пилюку та чищу йоршиком та пилосмоком теплообмінник від пилу та окалини. Вся операція займає десь хвилин 30-40. 2) Насос в скважині Ебара працює 15 років справно, обслуговування жодного. 3) У деяких фільтрах змінюю катриджі раз на 1-3 роки. Вартість кількасот гривень за всі. Один раз міняв мембрану в осмосі, вартість не пам'ятаю(давно було), але до 1000 грн точно. 4) Викачати септик-1000 грн раз на рік+ біозасипка біля 200. На рахунок пільгового тарифу на ел. не зрозумів т.я. не користуюсь, споживання 300-350 кВт/місяць в середньому при двозонному лічильнику не напружує зовсім. Якщо ще щось цікавить-питайте, не соромтеся.
Во чомусь не рахуєте вартість. Наприклад. Насос ебара. Мабудь гарний. +-15 тис грн за насос. Вода в Києві 14 грн за куб. І це більше тисячі кубів або вже по 6 кубів на місяць. Груша… електрика, фільтр… і надіюся вам повезло що у вас вода без заліза. Якщо ні то ОЙ.
Насос для жителя квартири взагалі невідоме слово.
Септик 1200 грн на рік? Так це 120 кубів при київському тарифі на водовідведення… і ти взагалі не знаєш що таке септик, мікроби і гомновозка.
Місто змушене готуватися до підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Такий крок є необхідним для збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників в умовах підвищення тарифів на енергоносії.
Наразі місто очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і пропозицію подадуть на обговорення громадськості.
Кличко твёрдо решил стать первым мэром, за 10 лет каденций которого в Киеве не открыто ни одной новой станции метро. Просто красавец! Слов нет. Зато, благодаря стараниям нашего Цицерона, мы вошли в ТОП-10 городов по уровню пробок и в ТОП-10 по загрязнению воздуха. Как равные среди равных и лучшие среди худших.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
а вы не подумали, что там нет места для линии скоростного? Они тупо заберут место с автодороги и усугубят пробки в том районе.
А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ? І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ... А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...
Puente написав:А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ? І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ... А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...