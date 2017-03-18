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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:41


Черговий дебілізм злочинної КМДА.
unicdima
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  zРадио написав:..
По трафику чего? На общественный не желаете для разнообразия посмотреть?
..

не пользуюсь, точнее, крайне редко. Но ездить по городу на авто слегка затруднительно. Прокатился раз в маршрутке - тоже битком. Возможно, умершие люди не пользовались никаким транспортом, а сидели на месте и тихо умирали, прости господи
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:44

  unicdima написав:..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.

чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:50

  sequence написав:
  unicdima написав:..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.

чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?

ИМХО вопрос в том что трамвай уже ходил и до ДС и даже дальше
но нет, нужно было папередникам-"умникам" демонтировать, и тут приходит понимание о том что было же неплохо)
кстати трамвай и по Победы ходил, мож опять запилить по выделенной?
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:50

  sequence написав:
  unicdima написав:..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.

чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?

а вы не подумали, что там нет места для линии скоростного? Они тупо заберут место с автодороги и усугубят пробки в том районе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:52

  drevlyanin написав:
  Первый написав:
Не побачив у ваших розрахунках експлуатаційних витрат і амортизації обладнання. Природний газ гарячим потрапляє в радіатори опалення, чи як?

Це як спір з водою.. у мене в скважину вода безкоштовна, а не по 11 грн куб. Потом херак насос…. І 9 тис грн…. Херак фільтра на косарь зелені… оппа, і груша лопнула, а руки з жопи і сантехніка просто не має, а якщо є то лише виклик буде вартістю в річне споживання холодної води з ЦВ, і запчастини ще на рік споживання.
200 квадратів це гуд. Не зрозуміло чому тоді стони були коли забули про самий самий пільговий тариф на опалення електрикою


Перший, ну з усією повагою, ми ж вами це питання рік тому вже обсмоктували. Я і в квартирах пожив 20+ років і у власному будинку хазяйную вже 15, є з чим порівнювати.
1)Радіаторів не маю, скрізь теплі водяні поли, труба зшитий поліетилен Рехау, термін експлуатації обіцяли не менше 50 років. Обслуговування на сьогодняшній день жодного. Котел напольний Sime з чавунним теплообмінником-раз на 3-4 роки сам витягаю горілку з нержавіючої сталі, витираю пилюку та чищу йоршиком та пилосмоком теплообмінник від пилу та окалини. Вся операція займає десь хвилин 30-40.
2) Насос в скважині Ебара працює 15 років справно, обслуговування жодного.
3) У деяких фільтрах змінюю катриджі раз на 1-3 роки. Вартість кількасот гривень за всі. Один раз міняв мембрану в осмосі, вартість не пам'ятаю(давно було), але до 1000 грн точно.
4) Викачати септик-1000 грн раз на рік+ біозасипка біля 200.
На рахунок пільгового тарифу на ел. не зрозумів т.я. не користуюсь, споживання 300-350 кВт/місяць в середньому при двозонному лічильнику не напружує зовсім.
Якщо ще щось цікавить-питайте, не соромтеся.

Во чомусь не рахуєте вартість.
Наприклад. Насос ебара. Мабудь гарний. +-15 тис грн за насос. Вода в Києві 14 грн за куб.
І це більше тисячі кубів або вже по 6 кубів на місяць. Груша… електрика, фільтр… і надіюся вам повезло що у вас вода без заліза. Якщо ні то ОЙ.

Насос для жителя квартири взагалі невідоме слово.

Септик 1200 грн на рік? Так це 120 кубів при київському тарифі на водовідведення… і ти взагалі не знаєш що таке септик, мікроби і гомновозка.

І т.д….
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Місто змушене готуватися до підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Такий крок є необхідним для збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників в умовах підвищення тарифів на енергоносії.

Наразі місто очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і пропозицію подадуть на обговорення громадськості.

Усі наявні пільги на проїзд для киян збережуться.

https://www.facebook.com/71242969554713 ... 46397/?d=n
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:55



про міст на Троєщину:

https://forum.domik.ua/stroitelstvo-metro-na-troeshhinu-t23373-100.html#post-2075901

Обіцянки - цяцянки. Мали добудувати до кіня 2021р, вже перенесли на весну 2023, по факту до кінця 2025 р добудують


Кличко твёрдо решил стать первым мэром, за 10 лет каденций которого в Киеве не открыто ни одной новой станции метро. Просто красавец! Слов нет. :(
Зато, благодаря стараниям нашего Цицерона, мы вошли в ТОП-10 городов по уровню пробок и в ТОП-10 по загрязнению воздуха. Как равные среди равных и лучшие среди худших.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:56

  unicdima написав:
  sequence написав:
  unicdima написав:..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.

чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?

а вы не подумали, что там нет места для линии скоростного? Они тупо заберут место с автодороги и усугубят пробки в том районе.

А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ?
І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ...
А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:57

  Puente написав:А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ?
І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ...
А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...

а Кличко боїться метро, мабуть таки
flyman
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