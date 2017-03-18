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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:00
unicdima написав:
Черговий дебілізм злочинної КМДА.
Это супер-проект.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:01
Puente написав:
А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ?
І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ...
А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...
От кличковці і роблять, по всьому місту звужують дороги і ліплять там велодоріжки. По всьому місту забирають полоси у автівок і віддають під громадський транспорт.
Все це призвело ще до більших пробок та ігнорування водіями цих дебільних нововведень.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:02
unicdima написав: sequence написав: unicdima написав:
..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.
чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?
а вы не подумали, что там нет места для линии скоростного? Они тупо заберут место с автодороги и усугубят пробки в том районе.
Никто тупо забирать дорогу не собирается.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:07
unicdima написав: Puente написав:
А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ?
І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ...
А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...
От кличковці і роблять, по всьому місту звужують дороги і ліплять там велодоріжки. По всьому місту забирають полоси у автівок і віддають під громадський транспорт.
Все це призвело ще до більших пробок та ігнорування водіями цих дебільних нововведень.
Що Кличко швидкісний трамвай нормальний не зробить - я навіть і не сумніваюся .
Але сама по собі ідея на часі - бо підземне метро ми такими темпами не побудуємо ніколи ...
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:15
airmax78 написав: unicdima написав: sequence написав:
[quote="5318623:unicdima"]..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.
чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?
а вы не подумали, что там нет места для линии скоростного? Они тупо заберут место с автодороги и усугубят пробки в том районе.
Никто тупо забирать дорогу не собирается.[/quote]
*******
Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет
.
Ну гляньте, я не знаю, варламова
Востаннє редагувалось beee
в Сер 20 жов, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:16
unicdima написав: airmax78 написав:
Никто тупо забирать дорогу не собирается.
Будут сносить дома?
Это сюрприз. Решение красивое.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:21
beee написав:
airmax78 написав:Никто тупо забирать дорогу не собирается.
Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет
.
Ну гляньте, я не знаю, варламова
Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:23
airmax78 написав: unicdima написав:
Черговий дебілізм злочинної КМДА.
Это супер-проект.
проект нормас, тепер із Борщагівки буде доступ до двох ліній метро з одною пересадкою, ще би зробили універсальний квиток на ГТ всіх типів, чи ще тре один транш помощі?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 жов, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:23
beee написав:
Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет
.
Ну гляньте, я не знаю, варламова
Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать?
Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном.
Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.
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