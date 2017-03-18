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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8764876587668767>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:07

  unicdima написав:
  Puente написав:А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ?
І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ...
А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...

От кличковці і роблять, по всьому місту звужують дороги і ліплять там велодоріжки. По всьому місту забирають полоси у автівок і віддають під громадський транспорт.
Все це призвело ще до більших пробок та ігнорування водіями цих дебільних нововведень.

Що Кличко швидкісний трамвай нормальний не зробить - я навіть і не сумніваюся .
Але сама по собі ідея на часі - бо підземне метро ми такими темпами не побудуємо ніколи ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:09

  airmax78 написав:Никто тупо забирать дорогу не собирается.

Будут сносить дома? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  unicdima написав:
  sequence написав:[quote="5318623:unicdima"]..
Черговий дебілізм злочинної КМДА.

чем вам трамвай на выделенной линии не угодил?

а вы не подумали, что там нет места для линии скоростного? Они тупо заберут место с автодороги и усугубят пробки в том районе.

Никто тупо забирать дорогу не собирается.[/quote]

*******

Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова
Востаннє редагувалось beee в Сер 20 жов, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:16

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Никто тупо забирать дорогу не собирается.

Будут сносить дома? :D

Это сюрприз. Решение красивое.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:21

  beee написав:
airmax78 написав:Никто тупо забирать дорогу не собирается.



Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:23

  airmax78 написав:
  unicdima написав:

Черговий дебілізм злочинної КМДА.

Это супер-проект.

проект нормас, тепер із Борщагівки буде доступ до двох ліній метро з одною пересадкою, ще би зробили універсальний квиток на ГТ всіх типів, чи ще тре один транш помощі?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:23

  beee написав:Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать?
Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном.
Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

unicdima написав:
  beee написав:Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать?
Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном.
Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.
Тогда сами пркатитесь по Европе. Посмотрите про Детройт, города трасс и громадных парковок.
Вот сидят потом такие вот в кмда специалисты и согласовывают дичь
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:59

  unicdima написав:
  beee написав:Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать?
Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном.
Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.



вспоминаю, как в 2010 переехал в Киев и обратил внимание, что за целый день на дорогах не могу встретить ни одного жигуля или москвича. зато в 2021 их стало достаточно.
в порядке решения проблем города и страны, я бы подумал о запрете эксплуатации драндулетов, которым по 20+ лет, а со временем и до 17+ перейти. и пробок станет меньше, и экология получше, и тише станет в городе.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:05

  smdtranz написав:
  unicdima написав:
  beee написав:Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать?
Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном.
Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.



вспоминаю, как в 2010 переехал в Киев и обратил внимание, что за целый день на дорогах не могу встретить ни одного жигуля или москвича. зато в 2021 их стало достаточно.
в порядке решения проблем города и страны, я бы подумал о запрете эксплуатации драндулетов, которым по 20+ лет, а со временем и до 17+ перейти. и пробок станет меньше, и экология получше, и тише станет в городе.

тільки не зрозуміло, як заміна совкошроту на єврошрот вирішить проблему.
flyman
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