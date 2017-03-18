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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8764876587668767

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так еврошрот 20+ лет тоже ж на переплавку отправить пора давно
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:25

  airmax78 написав:
  unicdima написав:

Черговий дебілізм злочинної КМДА.

Это супер-проект.

Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:40

  BIGor написав:Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.

трамбай був на Саксаганського.
а зараз як буде?
по Жиляньскій?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.

ох уж эти понаУехи...
на скоростном можно было до кловской доехать в 80х)

кстати как там у вас на малой родине, процветание?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:51

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.

ох уж эти понаУехи...
на скоростном можно было до кловской доехать в 80х)

кстати как там у вас на малой родине, процветание?

Да нормально, троллейбусов новых закупили (но та часть старых которые остались вообще наверное годов 70-80хх), дороги и центр потихоньку делают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:00

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.

ох уж эти понаУехи...
на скоростном можно было до кловской доехать в 80х)

кстати как там у вас на малой родине, процветание?

прямим, без пересадок, від Електронмаша? точно швидкісним, чи "щвидкісним"?
flyman
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