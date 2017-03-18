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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 18:09
так еврошрот 20+ лет тоже ж на переплавку отправить пора давно
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smdtranz
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Додано: Сер 20 жов, 2021 18:25
airmax78 написав: unicdima написав:
Черговий дебілізм злочинної КМДА.
Это супер-проект.
Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.
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BIGor
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Додано: Сер 20 жов, 2021 18:40
BIGor написав:
Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.
трамбай був на Саксаганського.
а зараз як буде?
по Жиляньскій?
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flyman
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Додано: Сер 20 жов, 2021 18:43
BIGor написав:
Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.
ох уж эти понаУехи...
на скоростном можно было до кловской доехать в 80х)
кстати как там у вас на малой родине, процветание?
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Прохожий
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Додано: Сер 20 жов, 2021 18:51
Прохожий написав: BIGor написав:
Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.
ох уж эти понаУехи...
на скоростном можно было до кловской доехать в 80х)
кстати как там у вас на малой родине, процветание?
Да нормально, троллейбусов новых закупили (но та часть старых которые остались вообще наверное годов 70-80хх), дороги и центр потихоньку делают.
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BIGor
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Додано: Сер 20 жов, 2021 19:00
Прохожий написав: BIGor написав:
Так там же был трамвай. Вроде как в 2000 еще. Во дураки, сначала вырезали, а теперь восстанавливают.
ох уж эти понаУехи...
на скоростном можно было до кловской доехать в 80х)
кстати как там у вас на малой родине, процветание?
прямим, без пересадок, від Електронмаша? точно швидкісним, чи "щвидкісним"?
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flyman
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