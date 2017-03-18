Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Никто тупо забирать дорогу не собирается.
Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет . Ну гляньте, я не знаю, варламова
Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.
beee написав:Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет . Ну гляньте, я не знаю, варламова
Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать? Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном. Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.
Тогда сами пркатитесь по Европе. Посмотрите про Детройт, города трасс и громадных парковок. Вот сидят потом такие вот в кмда специалисты и согласовывают дичь
beee написав:Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет . Ну гляньте, я не знаю, варламова
Самому проанализировать не получается, нужно бред урбанастов искать? Я в реале вижу, что все эти нововведения урбанастов в Киеве приводят только к еще большим проблемам и никакие их бредни не убедят меня в обратном. Та в их же ЖЖ в коментах этих урбанастов постоянно размазывают. Это шизики типа конспирологов.
вспоминаю, как в 2010 переехал в Киев и обратил внимание, что за целый день на дорогах не могу встретить ни одного жигуля или москвича. зато в 2021 их стало достаточно. в порядке решения проблем города и страны, я бы подумал о запрете эксплуатации драндулетов, которым по 20+ лет, а со временем и до 17+ перейти. и пробок станет меньше, и экология получше, и тише станет в городе.
Puente написав:А Ви не думаєте , що все-таки треба з транспортом щось робити ? І швидкісний трамвай - це в Європі фактично легке метро . Може і у нас таке буде колись ... А трамваїв Омельченко в свій час просто боявся , напевно, - тому і дуже сильно їх пообрізали замість провести реальну реконструкцію ...
Найчастіше Омельченка згадують, як людину, яка перебудувала Майдан Незалежності, побудувала підземні ТРЦ і знищила трамвайну мережу. До 2004 року в Києві існувала повноцінна трамвайна мережа зі сполученням між лівим і правим берегами через міст Патона. Омельченко підписав розпорядження про демонтаж лінії на мосту, посилаючись на висновки фахівців про його аварійність.