Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:О, лівий держстат показав падіння з мхз? Чи шо тут тре побачити?
Показывает, что к МХЗ сегодняшние цены ближе, чем к твоим вракам
Мої враки? Це ти про тобою верифікрвані джерела лун чи домік? А, Я зрозумів. Це тре взяти цю табличку, і нею по продавана в ОП а136, і спитати чи бачили вони що на 14% піднялися ціни, а не з 6,8 до 9.1 млн за хату. Точно. Дякую.
Первый написав:О, лівий держстат показав падіння з мхз? Чи шо тут тре побачити?
Показывает, что к МХЗ сегодняшние цены ближе, чем к твоим вракам
Мої враки?
Да, твои враки, выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры
Первый написав:А, Я зрозумів. Це тре взяти цю табличку, і нею по продавана в ОП а136, і спитати чи бачили вони що на 14% піднялися ціни, а не з 6,8 до 9.1 млн за хату. Точно. Дякую.
Мерять КРЖН объектами за 9,1 млн грн - это примерно то же самое, что считать инфляцию прожиточного минимума по динамике цен на айфоны. Медианная цена в киевской первичке - 1,3 млн грн, что в 7 раз ниже твоего "референса".
Ты травишь ахинею, не понимая, что ты травишь ахинею. Даннинг и Крюгер тебя любят (но не щадят )
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 жов, 2021 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Во чомусь не рахуєте вартість. Наприклад. Насос ебара. Мабудь гарний. +-15 тис грн за насос. Вода в Києві 14 грн за куб. І це більше тисячі кубів або вже по 6 кубів на місяць. Груша… електрика, фільтр… і надіюся вам повезло що у вас вода без заліза. Якщо ні то ОЙ.
Насос для жителя квартири взагалі невідоме слово.
Септик 1200 грн на рік? Так це 120 кубів при київському тарифі на водовідведення… і ти взагалі не знаєш що таке септик, мікроби і гомновозка.
І т.д….
Ну звісно котли, насоси та ін. не на груші ростуть. Всє це лягає на ціну метра будинку. Та тільки тих 200 метрів (з усім начинням, крім меблів) мені обійшлося в 2004-2006 роках(від купівлі ділянки до закінчення будівництва) трохи менше ніж 100 кує," па 500" за метр. Як на мене-доволі непогано. Зараз би будував меншої площі метрів 140-150, але що зроблено-не повернеш.