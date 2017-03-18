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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8765876687678768>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 19:11

Трамвай ходил от суворовского училища на Леси украинки через Арсенальную, Дом офицеров, Октябрьской больницы и т.д. до ж/д вокзала (все названия старые).
практик
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:19

  zРадио написав:Свежая клевета от Госстата - продолжаем ориентироваться на практиков

Зображення



О, лівий держстат показав падіння з мхз? Чи шо тут тре побачити?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:24

  Первый написав:О, лівий держстат показав падіння з мхз? Чи шо тут тре побачити?


Показывает, что к МХЗ сегодняшние цены ближе, чем к твоим вракам
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:26

  zРадио написав:
  Первый написав:О, лівий держстат показав падіння з мхз? Чи шо тут тре побачити?


Показывает, что к МХЗ сегодняшние цены ближе, чем к твоим вракам


Мої враки? Це ти про тобою верифікрвані джерела лун чи домік?
А, Я зрозумів. Це тре взяти цю табличку, і нею по продавана в ОП а136, і спитати чи бачили вони що на 14% піднялися ціни, а не з 6,8 до 9.1 млн за хату.
Точно. Дякую.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:39

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:О, лівий держстат показав падіння з мхз? Чи шо тут тре побачити?


Показывает, что к МХЗ сегодняшние цены ближе, чем к твоим вракам


Мої враки?


Да, твои враки, выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры

  Первый написав:А, Я зрозумів. Це тре взяти цю табличку, і нею по продавана в ОП а136, і спитати чи бачили вони що на 14% піднялися ціни, а не з 6,8 до 9.1 млн за хату.
Точно. Дякую.


Мерять КРЖН объектами за 9,1 млн грн - это примерно то же самое, что считать инфляцию прожиточного минимума по динамике цен на айфоны. Медианная цена в киевской первичке - 1,3 млн грн, что в 7 раз ниже твоего "референса".

Ты травишь ахинею, не понимая, что ты травишь ахинею. Даннинг и Крюгер тебя любят (но не щадят :lol: )
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 жов, 2021 20:48, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:45

  Первый написав:Во чомусь не рахуєте вартість.
Наприклад. Насос ебара. Мабудь гарний. +-15 тис грн за насос. Вода в Києві 14 грн за куб.
І це більше тисячі кубів або вже по 6 кубів на місяць. Груша… електрика, фільтр… і надіюся вам повезло що у вас вода без заліза. Якщо ні то ОЙ.

Насос для жителя квартири взагалі невідоме слово.

Септик 1200 грн на рік? Так це 120 кубів при київському тарифі на водовідведення… і ти взагалі не знаєш що таке септик, мікроби і гомновозка.

І т.д….


Ну звісно котли, насоси та ін. не на груші ростуть. Всє це лягає на ціну метра будинку. Та тільки тих 200 метрів (з усім начинням, крім меблів) мені обійшлося в 2004-2006 роках(від купівлі ділянки до закінчення будівництва) трохи менше ніж 100 кує," па 500" за метр. Як на мене-доволі непогано.
Зараз би будував меншої площі метрів 140-150, але що зроблено-не повернеш.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 20:59

  zРадио написав:
  Первый написав:
Мої враки?


Да, твои враки, выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры

  Первый написав:А, Я зрозумів. Це тре взяти цю табличку, і нею по продавана в ОП а136, і спитати чи бачили вони що на 14% піднялися ціни, а не з 6,8 до 9.1 млн за хату.
Точно. Дякую.


Мерять КРЖН квартирами за 9,1 млн грн - это примерно то же самое, что считать инфляцию прожиточного минимума по динамике цен на айфоны. Медианная цена в киевской первичке - 1,3 млн грн, что в 7 раз ниже твоего "референса".

Ты травишь ахинею, не понимая, что ты травишь ахению. Даннинг и Крюгер тебя любят (но не щадят :lol: )

😂
Я приводив приклад лише на 2 об’єкти. А136, і вчора дім. Про які враки мова? Про інше Я не писав. Там ціни не змінилися, чи шо? Ще писав про верифіковані тобою дані луну і доміку.
ПРО ЯКІ ВРАКИ МОВА???
В твоїй табличці написано ПЕРВИННИЙ РИНОК, це який?
Короче, тобі сци між очей - то божа роса.

На тепер ти головний брехун гілки. Тримай звання:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:01

  trololo написав:
  drevlyanin написав:
5 лет назад газ был точно не дороже 7 грн/куб(могу вечером платёжку глянуть) и не было транспортировки отдельной платой, т.е. выходит на дом сжигали 1500 кубов газа в месяц? :shock:
Или топили ассигнациями? Я о таких гигантских объемах потребления даже не слышал. Может то за квартал расходы? У знакомого дом из силикатного кирпича без утепления стен 180 квадратов, и то больше 650 кубов в месяц не нагорало!


а я верю. ПСБ на ляпухи - хоп и уже не работает как надо. толстенная лента с высоким цоколем, которая тянет холод с земли. не проклееная парроизоляцияя под ватой - не работает, утеплитель влажный, не греет. ну и т.д. а потом такие счета.


Та ну нафик, даже с таким "набором", 1500 кубов в месяц это 50 кубов в день или приблизительно
500 кВт тепловых потерь! Это грубо получается, что в доме 10 двухкиловатных масляных тенов молотят круглые сутки на полную мощность. Можете себе такое представить? Я нет.
Или зайдем с другой стороны: 160-180 метров дом будет иметь примерно 40 погонных метров стен или 240 квадратных метров (40х6). Прибавим 200 метров потолок+ пол и получится 440 метров квадратных ограждающих конструкций. 500 кВт делим на 24 часа и получаем 21000 Вт теплопотерь в час. Делим на 440 квадратов, а потом на разницу температур улица/дом, среднюю за отопительный сезон=20-22 градуса цельсия(+20 внутри и 0-2 на улице). Получаем средний коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций дома (стенны, пол, потолок) 2,2-2,4 Вт/метр на градус С, что очень много по теперешним меркам. И нужно еще учитывать, что через пол уходит гораздо меньше тепла чем через эквивалентные по площади стены/потолок, из чего следует, что среднее значение выйдет ещё выше, ближе к тройке.
При таких расходах на обогрев нужно или не слабый бассейн греть сутки напролёт до температуры "вода в Хургаде" или использовать тепло в коммерческих целях: ну там печь пиццу на продажу или гнать самогон декалитрами. :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:04

  drevlyanin написав:
  Первый написав:Во чомусь не рахуєте вартість.
Наприклад. Насос ебара. Мабудь гарний. +-15 тис грн за насос. Вода в Києві 14 грн за куб.
І це більше тисячі кубів або вже по 6 кубів на місяць. Груша… електрика, фільтр… і надіюся вам повезло що у вас вода без заліза. Якщо ні то ОЙ.

Насос для жителя квартири взагалі невідоме слово.

Септик 1200 грн на рік? Так це 120 кубів при київському тарифі на водовідведення… і ти взагалі не знаєш що таке септик, мікроби і гомновозка.

І т.д….


Ну звісно котли, насоси та ін. не на груші ростуть. Всє це лягає на ціну метра будинку. Та тільки тих 200 метрів (з усім начинням, крім меблів) мені обійшлося в 2004-2006 роках(від купівлі ділянки до закінчення будівництва) трохи менше ніж 100 кує," па 500" за метр. Як на мене-доволі непогано.
Зараз би будував меншої площі метрів 140-150, але що зроблено-не повернеш.


Будинок це класно. Але в моєму віці геморно. Думаю років через десять почати звикати до землі. Але або в котеджному містечку або ніяк. (Люблю однотипну забудову а-ля сонячна долина чи рівєра вілас).
Востаннє редагувалось Первый в Сер 20 жов, 2021 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Але або в котеджному містечку або ніяк. (Люблю однотипну забудову

А вам выше не зашел пост о правильном , например, фундаменте? Мне - очень. И что-то мне кажется массовый застройщик коттеджей максимально удешевит и не подумает об энергоэффективности вашего коттеджа.
Hotab
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