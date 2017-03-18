это реально пишет 3й топ из окулиардной компании с годовым бонусом в фул панамеру?
больше похоже на сублимирующего подростка...
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:11
это реально пишет 3й топ из окулиардной компании с годовым бонусом в фул панамеру?
больше похоже на сублимирующего подростка...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 20 жов, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:12
Технологій маса. Забудовники зараз гнучкі. Побудують і на плиті. А от розширити в садовому товаристві дорогу і зробити благоустрій без 3метрових тинів без УК я не зможу.
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перепрошую за складнощі перекладу, але: «стурбований підліток» це уже повний задрот, чи тільки третій вниз від 80-го левела ?
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:20
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:42
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Причём гидроизоляция и ляпухи? теплопотери, а окна какие? Панорамные окна есть? Бойлер на сколько литров? Газовая плита сколько потребляет? Тёплые полы где?
В семье человек сколько?
Кто-то 18 ставит, а кому-то в 22 холодно. Получается у вас 5 тыс, поздравляю.
Всё, что нужно знать об отоплении дома и квартиры это стоимость гкал ЦО 1600 грн, если перевести с газового котла это 1100 грн. вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.
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