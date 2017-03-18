Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 жов, 2021 21:11
zРадио написав:
Да, твои
враки,
выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры
это реально пишет 3й топ из окулиардной компании с годовым бонусом в фул панамеру?
больше похоже на сублимирующего подростка...
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Прохожий
в Сер 20 жов, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:12
Hotab написав: Первый написав:
Але або в котеджному містечку або ніяк. (Люблю однотипну забудову
А вам выше не зашел пост о правильном , например, фундаменте? Мне - очень. И что мне кажется массовый застройщик коттеджей максимально удешевит и не получает об энергоэффективности вашего коттеджа.
Технологій маса. Забудовники зараз гнучкі. Побудують і на плиті. А от розширити в садовому товаристві дорогу і зробити благоустрій без 3метрових тинів без УК я не зможу.
Первый
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:14
Прохожий написав: zРадио написав:
Да, твои
враки,
выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры
это реально пишет 3й топ из окулиардной компании с годовым бонусом в фул панамеру?
больше похоже на озабоченного подростка...
Перепрошую за складнощі перекладу, але: «стурбований підліток» це уже повний задрот, чи тільки третій вниз від 80-го левела ?
stas_rst
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:20
stas_rst написав:
Перепрошую за складнощі перекладу, але: «стурбований підліток» це уже повний задрот, чи тільки третій вниз від 80-го левела ?
И у меня вопрос - это третья учетка ПроПера, или забредший случайно охламон?
zРадио
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Додано: Сер 20 жов, 2021 21:42
Бачу що сьогодні були грандіозні баталії по трамваю на Жилянській/саксаганського. Трамвай потрібен. Паркомісця ні. Паркомісць вистачає. Необхідно прибирати зайвий трафік.
Як видно на фото мешканцям місць вистачає
Первый
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Додано: Сер 20 жов, 2021 22:23
Причём гидроизоляция и ляпухи? теплопотери, а окна какие? Панорамные окна есть? Бойлер на сколько литров? Газовая плита сколько потребляет? Тёплые полы где?
В семье человек сколько? Кто-то 18 ставит, а кому-то в 22 холодно. Получается у вас 5 тыс, поздравляю. Всё, что нужно знать об отоплении дома и квартиры это стоимость гкал ЦО 1600 грн, если перевести с газового котла это 1100 грн. вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.
beee
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