Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Причём гидроизоляция и ляпухи? теплопотери, а окна какие? Панорамные окна есть? Бойлер на сколько литров? Газовая плита сколько потребляет? Тёплые полы где? В семье человек сколько? Кто-то 18 ставит, а кому-то в 22 холодно. Получается у вас 5 тыс, поздравляю. Всё, что нужно знать об отоплении дома и квартиры это стоимость гкал ЦО 1600 грн, если перевести с газового котла это 1100 грн. вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.
Первый написав:Бачу що сьогодні були грандіозні баталії по трамваю на Жилянській/саксаганського. Трамвай потрібен. Паркомісця ні. Паркомісць вистачає. Необхідно прибирати зайвий трафік. Як видно на фото мешканцям місць вистачає
Проблеми Жилянської не біля суду де ти фоткав, а раніше, зранку все стоїть від Борщагівської до Толстого, далі трохи краще до Антоновича, якщо там забрати ще хоч одну полосу то буде стояти і площа Перемоги і Борщагівська.
beee написав:вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.
ничего он не разрушил, в реале таких низких затрат не встречал, то что он говорит это скорее теория, а не практика. По селам сейчас ночью нечем дышать, пытаются экономить с помощью дров, а дома с большими площадями серьезно упали в цене.
Первый написав:Бачу що сьогодні були грандіозні баталії по трамваю на Жилянській/саксаганського. Трамвай потрібен. Паркомісця ні. Паркомісць вистачає. Необхідно прибирати зайвий трафік. Як видно на фото мешканцям місць вистачає
Проблеми Жилянської не біля суду де ти фоткав, а раніше, зранку все стоїть від Борщагівської до Толстого, далі трохи краще до Антоновича, якщо там забрати ще хоч одну полосу то буде стояти і площа Перемоги і Борщагівська.
Жить надо в центре - это понятно. Но и вашу борщаговско-жилянскую никто не тронет. Там все элементарно решается - потому и сумма кредита смешная. Когда сделают - вы удивитесь.