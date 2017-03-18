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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8765876687678768

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:11

  zРадио написав:
Да, твои враки, выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры


это реально пишет 3й топ из окулиардной компании с годовым бонусом в фул панамеру? :shock:
больше похоже на сублимирующего подростка...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 20 жов, 2021 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:12

  Hotab написав:
  Первый написав:Але або в котеджному містечку або ніяк. (Люблю однотипну забудову

А вам выше не зашел пост о правильном , например, фундаменте? Мне - очень. И что мне кажется массовый застройщик коттеджей максимально удешевит и не получает об энергоэффективности вашего коттеджа.


Технологій маса. Забудовники зараз гнучкі. Побудують і на плиті. А от розширити в садовому товаристві дорогу і зробити благоустрій без 3метрових тинів без УК я не зможу.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zРадио написав:
Да, твои враки, выдающие за рост цен на недвижимость рост цен на несравнимые по степени готовности, этажности и метражу инвестиционные сертификаты на квартиры


это реально пишет 3й топ из окулиардной компании с годовым бонусом в фул панамеру? :shock:
больше похоже на озабоченного подростка...
Перепрошую за складнощі перекладу, але: «стурбований підліток» це уже повний задрот, чи тільки третій вниз від 80-го левела ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:42

Бачу що сьогодні були грандіозні баталії по трамваю на Жилянській/саксаганського. Трамвай потрібен. Паркомісця ні. Паркомісць вистачає. Необхідно прибирати зайвий трафік.
Зображення

Як видно на фото мешканцям місць вистачає
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Причём гидроизоляция и ляпухи? теплопотери, а окна какие? Панорамные окна есть? Бойлер на сколько литров? Газовая плита сколько потребляет? Тёплые полы где?
В семье человек сколько?
Кто-то 18 ставит, а кому-то в 22 холодно. Получается у вас 5 тыс, поздравляю.
Всё, что нужно знать об отоплении дома и квартиры это стоимость гкал ЦО 1600 грн, если перевести с газового котла это 1100 грн. вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:16

  Первый написав:Бачу що сьогодні були грандіозні баталії по трамваю на Жилянській/саксаганського. Трамвай потрібен. Паркомісця ні. Паркомісць вистачає. Необхідно прибирати зайвий трафік.
Як видно на фото мешканцям місць вистачає

Проблеми Жилянської не біля суду де ти фоткав, а раніше, зранку все стоїть від Борщагівської до Толстого, далі трохи краще до Антоновича, якщо там забрати ще хоч одну полосу то буде стояти і площа Перемоги і Борщагівська.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:30

  beee написав:вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.

ничего он не разрушил, в реале таких низких затрат не встречал, то что он говорит это скорее теория, а не практика.
По селам сейчас ночью нечем дышать, пытаются экономить с помощью дров, а дома с большими площадями серьезно упали в цене.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:33

  unicdima написав:
  Первый написав:Бачу що сьогодні були грандіозні баталії по трамваю на Жилянській/саксаганського. Трамвай потрібен. Паркомісця ні. Паркомісць вистачає. Необхідно прибирати зайвий трафік.
Як видно на фото мешканцям місць вистачає

Проблеми Жилянської не біля суду де ти фоткав, а раніше, зранку все стоїть від Борщагівської до Толстого, далі трохи краще до Антоновича, якщо там забрати ще хоч одну полосу то буде стояти і площа Перемоги і Борщагівська.

Жить надо в центре - это понятно. Но и вашу борщаговско-жилянскую никто не тронет. Там все элементарно решается - потому и сумма кредита смешная. Когда сделают - вы удивитесь.
airmax78
 
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