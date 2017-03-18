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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8766876787688769

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня офигенный кооператив с авт.воротами освещением, асфальтом. Ты на закрытой территории. Участок я перевёл под строительство.
Коттежный городок ещё лучше.
Новые массивы в полях и окраинах сёл, как вы там живёте? Это ж не Европа, а дикая, воровская страна
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:31

6 соток с дорогой, где два джипа с трудом разьезжаются? ну такое. у меня 12 и кажется мало, в идеале 15-18.

а живется (пока строится) нормально, кругом новые современные дома. недавно ключи во входной двери оставил на 4 дня, никто не ворвался.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:6 соток с дорогой, где два джипа с трудом разьезжаются? ну такое. у меня 12 и кажется мало, в идеале 15-18.

а живется (пока строится) нормально, кругом новые современные дома. недавно ключи во входной двери оставил на 4 дня, никто не ворвался.
У меня 15 сот. Участки от 8 до 12 сот все. Но да кооперативы в основном по 6 и дороги узкие и домики страшные. Повезло мне кароч
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу УШП. Мы её не делаем.
Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.
Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.
В третьих плоская плита это малая жёсткость.
Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.
Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:47

  beee написав:
trololo написав:6 соток с дорогой, где два джипа с трудом разьезжаются? ну такое. у меня 12 и кажется мало, в идеале 15-18.

а живется (пока строится) нормально, кругом новые современные дома. недавно ключи во входной двери оставил на 4 дня, никто не ворвался.
У меня 15 сот. Участки от 8 до 12 сот все. Но да кооперативы в основном по 6 и дороги узкие и домики страшные. Повезло мне кароч


это очень хороший кооператив, когда соседи друг другу в копилки не заглядывают :) реально повезло.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:58

  beee написав:По поводу УШП. Мы её не делаем.
Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.
Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.
В третьих плоская плита это малая жёсткость.
Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.
Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую


любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.

дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.

небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.

ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.

для меня это было решающее.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://glavcom.ua/economics/finances/c ... 92584.html

Цены вниз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:https://glavcom.ua/economics/finances/cini-na-zhitlo-v-ukrajini-pishli-vniz-analitiki-vpershe-za-bagato-misyaciv-zafiksuvali-zminu-trendu-792584.html

Цены вниз.
Пфффф. Это у меня тренд украли. Я ж ценник на пятёрку снизил
beee
 
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