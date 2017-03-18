Додано: Чет 21 жов, 2021 09:58

beee написав: По поводу УШП. Мы её не делаем.

Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.

Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.

В третьих плоская плита это малая жёсткость.

Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.

Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую По поводу УШП. Мы её не делаем.Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.В третьих плоская плита это малая жёсткость.Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую

любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.для меня это было решающее.