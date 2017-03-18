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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:28
У меня офигенный кооператив с авт.воротами освещением, асфальтом. Ты на закрытой территории. Участок я перевёл под строительство.
Коттежный городок ещё лучше.
Новые массивы в полях и окраинах сёл, как вы там живёте? Это ж не Европа, а дикая, воровская страна
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beee
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:31
6 соток с дорогой, где два джипа с трудом разьезжаются? ну такое. у меня 12 и кажется мало, в идеале 15-18.
а живется (пока строится) нормально, кругом новые современные дома. недавно ключи во входной двери оставил на 4 дня, никто не ворвался.
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trololo
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:35
trololo написав:6 соток с дорогой, где два джипа с трудом разьезжаются? ну такое. у меня 12 и кажется мало, в идеале 15-18.
а живется (пока строится) нормально, кругом новые современные дома. недавно ключи во входной двери оставил на 4 дня, никто не ворвался.
У меня 15 сот. Участки от 8 до 12 сот все. Но да кооперативы в основном по 6 и дороги узкие и домики страшные. Повезло мне кароч
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beee
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:42
По поводу УШП. Мы её не делаем.
Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.
Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.
В третьих плоская плита это малая жёсткость.
Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.
Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
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beee
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:47
beee написав:
trololo написав:6 соток с дорогой, где два джипа с трудом разьезжаются? ну такое. у меня 12 и кажется мало, в идеале 15-18.
а живется (пока строится) нормально, кругом новые современные дома. недавно ключи во входной двери оставил на 4 дня, никто не ворвался.
У меня 15 сот. Участки от 8 до 12 сот все. Но да кооперативы в основном по 6 и дороги узкие и домики страшные. Повезло мне кароч
это очень хороший кооператив, когда соседи друг другу в копилки не заглядывают
реально повезло.
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trololo
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:58
beee написав:
По поводу УШП. Мы её не делаем.
Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.
Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.
В третьих плоская плита это малая жёсткость.
Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.
Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.
дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.
небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.
ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.
для меня это было решающее.
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trololo
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:42
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Investor_K
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:44
Investor_K написав:https://glavcom.ua/economics/finances/cini-na-zhitlo-v-ukrajini-pishli-vniz-analitiki-vpershe-za-bagato-misyaciv-zafiksuvali-zminu-trendu-792584.html
Цены вниз.
Пфффф. Это у меня тренд украли. Я ж ценник на пятёрку снизил
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beee
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