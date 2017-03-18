Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У меня офигенный кооператив с авт.воротами освещением, асфальтом. Ты на закрытой территории. Участок я перевёл под строительство. Коттежный городок ещё лучше. Новые массивы в полях и окраинах сёл, как вы там живёте? Это ж не Европа, а дикая, воровская страна
По поводу УШП. Мы её не делаем. Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени. Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая. В третьих плоская плита это малая жёсткость. Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия. Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
beee написав:По поводу УШП. Мы её не делаем. Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени. Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая. В третьих плоская плита это малая жёсткость. Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия. Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.
дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.
небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.
ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.
ради интереса поигрался немного в смарткалке. вот мои рассчетныне теплопотери (4квтч в холодную пятидневку -22).
не меняя теплый фундамент и окна (просто лень переделывать, это долго, каждое окно там считается отдельно). уменьшим толщину ваты с 25-30 см до 20 см.и газоблок меняем с д300 на д400 той же толщины. рост теплопотерь на 20%. т.е. дом 100 квм и 120 квм будут тянуть одинаково. уверен если еще поменять на полы по грунту со стандартным утеплением 5-10 (в лучше случае) см, и окна сделать с воздухом и обычными стеклами, получим 6-6,5 квтч. тобто разница будет до 50%. а внешне хрен отличишь.