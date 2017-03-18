По данным ведомства, цены на первичном рынке выросли на 14,3%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,3%, меньше всего – двухкомнатные (на 13,4%).

Цены на жилье в Украине в июле-сентябре 2021 года выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).На вторичном рынке жилье подорожало за год на 17%. Меньше всего прибавили в цене трехкомнатные квартиры – 15,8%, больше всего – двухкомнатные (18,4%).По сравнению со вторым кварталом (апрель-июнь) 2021 года жилье подорожало на 3,6%. На первичном рынке цены выросли на 2,6%. В то время как на вторичном – 4,5%. За квартал больше всего прибавили в цене однокомнатные квартиры – 5,3%, меньше всего – трехкомнатные (3,7%) на вторичном рынке.