Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цены на жилье в Украине в июле-сентябре 2021 года выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По данным ведомства, цены на первичном рынке выросли на 14,3%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,3%, меньше всего – двухкомнатные (на 13,4%).
На вторичном рынке жилье подорожало за год на 17%. Меньше всего прибавили в цене трехкомнатные квартиры – 15,8%, больше всего – двухкомнатные (18,4%).
По сравнению со вторым кварталом (апрель-июнь) 2021 года жилье подорожало на 3,6%. На первичном рынке цены выросли на 2,6%. В то время как на вторичном – 4,5%. За квартал больше всего прибавили в цене однокомнатные квартиры – 5,3%, меньше всего – трехкомнатные (3,7%) на вторичном рынке.
"Дорогие украинцы" (с), если вы зашли на эту ветку почитать о предмете её названия , то на своём опыте вы должны знать: 1. Здесь вы можете получить консультации как потратить 220 тысяч на квартиру. Done 2. Точные расчёты теплопотерь, коэффициентов теплопередачи, расход газа. 3. Конструкции домов, фундаментов, характеристики расчёта сварных швов методом конечных элементов. 4. Интересные сплетни, хаи, интересные поговорки
Что касается прогнозов цен на недвижимость, ну ради чего эта ветка создана, то у вас есть два путя (с) :
Засунуть палочки в бутылку, потрясти и получить говно или кораблик в бутылке, бросить монетку: орёл- дорожает, решка дешевеет. Второй путь, стать прогнозистом и повторять одно и то же, например, будет падать, будет падать и оно упадёт. Зуб даю
beee написав:"Дорогие украинцы" (с), если вы зашли на эту ветку почитать о предмете её названия , то на своём опыте вы должны знать: 1. Здесь вы можете получить консультации как потратить 220 тысяч на квартиру. Done 2. Точные расчёты теплопотерь, коэффициентов теплопередачи, расход газа. 3. Конструкции домов, фундаментов, характеристики расчёта сварных швов методом конечных элементов. 4. Интересные сплетни, хаи, интересные поговорки
Что касается прогнозов цен на недвижимость, ну ради чего эта ветка создана, то у вас есть два путя (с) :
Засунуть палочки в бутылку, потрясти и получить говно или кораблик в бутылке, бросить монетку: орёл- дорожает, решка дешевеет. Второй путь, стать прогнозистом и повторять одно и то же, например, будет падать, будет падать и оно упадёт. Зуб даю
забыли Ирпень, парковки, трамваи и ШРТ в целом, демографию, экологию и т.д. и т.п
beee написав:По поводу УШП. Мы её не делаем. Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени. Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая. В третьих плоская плита это малая жёсткость. Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия. Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.
дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.
небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.
ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.
для меня это было решающее.
ребят мож вам на строимдом? ну реально второй день уже оффтопите, притомило...