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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8768876987708771>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:22

В Украине ускорился рост цен на жилье – Госстат

Цены на жилье в Украине в июле-сентябре 2021 года выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным ведомства, цены на первичном рынке выросли на 14,3%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,3%, меньше всего – двухкомнатные (на 13,4%).

На вторичном рынке жилье подорожало за год на 17%. Меньше всего прибавили в цене трехкомнатные квартиры – 15,8%, больше всего – двухкомнатные (18,4%).

По сравнению со вторым кварталом (апрель-июнь) 2021 года жилье подорожало на 3,6%. На первичном рынке цены выросли на 2,6%. В то время как на вторичном – 4,5%. За квартал больше всего прибавили в цене однокомнатные квартиры – 5,3%, меньше всего – трехкомнатные (3,7%) на вторичном рынке.

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... le-gosstat
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:МХЗ


Напомните плз расшифровку
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:
  Faceless написав:МХЗ


Напомните плз расшифровку
Мартовские Хаи Зрадио - точка отсчёта падения цен
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:46

МХЗ

МХЗ 2020 або 2021?
ritter
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Дорогие украинцы" (с), если вы зашли на эту ветку почитать о предмете её названия , то на своём опыте вы должны знать:
1. Здесь вы можете получить консультации как потратить 220 тысяч на квартиру. Done
2. Точные расчёты теплопотерь, коэффициентов теплопередачи, расход газа.
3. Конструкции домов, фундаментов, характеристики расчёта сварных швов методом конечных элементов.
4. Интересные сплетни, хаи, интересные поговорки

Что касается прогнозов цен на недвижимость, ну ради чего эта ветка создана, то у вас есть два путя (с) :

Засунуть палочки в бутылку, потрясти и получить говно или кораблик в бутылке, бросить монетку: орёл- дорожает, решка дешевеет.
Второй путь, стать прогнозистом и повторять одно и то же, например, будет падать, будет падать и оно упадёт.
Зуб даю
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:07

  beee написав:"Дорогие украинцы" (с), если вы зашли на эту ветку почитать о предмете её названия , то на своём опыте вы должны знать:
1. Здесь вы можете получить консультации как потратить 220 тысяч на квартиру. Done
2. Точные расчёты теплопотерь, коэффициентов теплопередачи, расход газа.
3. Конструкции домов, фундаментов, характеристики расчёта сварных швов методом конечных элементов.
4. Интересные сплетни, хаи, интересные поговорки

Что касается прогнозов цен на недвижимость, ну ради чего эта ветка создана, то у вас есть два путя (с) :

Засунуть палочки в бутылку, потрясти и получить говно или кораблик в бутылке, бросить монетку: орёл- дорожает, решка дешевеет.
Второй путь, стать прогнозистом и повторять одно и то же, например, будет падать, будет падать и оно упадёт.
Зуб даю

забыли Ирпень, парковки, трамваи и ШРТ в целом, демографию, экологию и т.д. и т.п :D
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:09

  flyman написав:..
Профессор Преображенский в твиттере написал:

..

В принципе на этом можно и закончить обсуждение. Аноним в соцсети.
ОБС
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:12

  sequence написав:
  flyman написав:..
Профессор Преображенский в твиттере написал:

..

В принципе на этом можно и закончить обсуждение. Аноним в соцсети.
ОБС

не анонім, а "практік РН"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:20

  trololo написав:
  beee написав:По поводу УШП. Мы её не делаем.
Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.
Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.
В третьих плоская плита это малая жёсткость.
Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.
Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую


любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.

дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.

небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.

ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.

для меня это было решающее.

ребят мож вам на строимдом?
ну реально второй день уже оффтопите, притомило...
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26

  ritter написав:МХЗ 2020 або 2021?

Не-не, это прогноз динамический, а МХЗ - это непокобелимая точка отсчета: март 2020 года. Оттудова мы сначала полтора года плавно парапланировали (ужас без конца), а с октября 2021 начинаем уже всерьез валиться стремительным домкратом.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 жов, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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