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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:26
Прохожий написав: trololo написав: beee написав:
По поводу УШП. Мы её не делаем.
Во первых вся несущая способность сводится только к прочности утеплителя под подошвой. У нас такого эппс нет, который не теряет жёсткости под давлением нескольких сотен тонн дома с течением времени.
Во вторых для ушп нужно ровный рельеф. Умники подсыпают, выравнивая.
В третьих плоская плита это малая жёсткость.
Мы применяемые кессонные, ребристые плиты. И жёсткость и несущая способность и экономия.
Для слабых просадочных грунтов я делаю рёбрами вверх, коробчатую
любой xps годится для ребер. даже EPS 200 (у нас его реально нет). я брал XPS карбон еко под ребра и под пол обычный викбуд EPS 100. просадка под ребрами по долговременной нагрузке и напряжение на стыке пол-ребро от такой просадки компенсируется более мягким EPS, на форумхаусе проверяли это спецы.
дома конечно не сильно тяжелые идут на ушп, у меня около 120 со снегом. до 200т вроде норм. DOW плита несет до 700т то есть любой дом. и тоже неплохо утеплена.
небольшой перепад несложно выровнять, большой будет дороговато. еще ушп не годится, если слой чернозема большой, т.к. его надо весь снимать.
ну и плюсов у ушп дофига, экономия бетона (на мой 120 квм дом ушло меньше 20 кубов), экономия на стяжке, теплые полы сразу готовы, возможность сделать "дом в пол", ну и самые низкие теплопотери из всех доступных обывателю фундаментов. а еще огромная теплоинерционность, как у кирпичного дома. можно греть плиту ночью и на день два будет хватать. и еще то что проект доступен все желающим, не надо ничего у конструктора пересчитывать, куча реализаций в инете.
для меня это было решающее.
ребят мож вам на строимдом?
ну реально второй день уже оффтопите, притомило...
Интересно, кто здесь не оффтопит. 90% бреда. Особенно флайман и ему подобные
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:29
flyman написав:
з ковідної теми:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5319037#p5319037
Binimovich написав:
Сообщение из рубрики "А шо там у кацапов"
Профессор Преображенский в твиттере написал:
В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир. Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х. Понимаете, что это значит?...
Брехня, мне кажется, 6 месяцев на вступление в наследство, по-моему, есть и в Российском ГК.
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airmax78
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:45
airmax78 написав: flyman написав:
з ковідної теми:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5319037#p5319037
Binimovich написав:
Сообщение из рубрики "А шо там у кацапов"
Профессор Преображенский в твиттере написал:
В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир. Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х. Понимаете, что это значит?...
Брехня, мне кажется, 6 месяцев на вступление в наследство, по-моему, есть и в Российском ГК.
так це ще від прошлої ковідної волни,
а в нас же, те саме що і в запорєбріку, тільки з лагом.
З.І.
Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
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flyman
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:50
beee написав:
ну реально второй день уже оффтопите, притомило...
Интересно, кто здесь не оффтопит. 90% бреда. Особенно флайман и ему подобные[/quote]
Слухай, я ж тебе не зачіпаю, коли ти флудиш.
Це раз.
А два, це то, що пишу по темі КРЖН в розрізі того, що мене цікавить: кавалірки в локаціях з ШРТ та іншим вдобним ГТ.
Про бляхи, теплопровідність, родинний особняк з кріпаками/наложницями, а також тиждень болю флудять тут разтіжки та заганяли в бітон.
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flyman
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