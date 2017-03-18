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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:45
Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
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flyman
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14
flyman написав:
Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
та как этот "забудовнык" называется?
"кооператив у Пети" в ЧС?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:16
Прохожий написав: flyman написав:
Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
та как этот "забудовнык" называется?
"кооператив у Пети" в ЧС?
житлово-будівельний кооператив ...
рекламувати не збираюся.
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flyman
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:30
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Investor_K
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:44
Investor_K написав:
https://hvylya.net/news/240065-v-ukraine-podesheveli-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-ceny-po-gorodam
Поперло донизу
Новина стане кращою, якщо Її написати не два рази як Ви написали, а три рази. Допоможу:-)
Зи. В кийові середня Па 1781. Якийсь брєд. На мхз було Па 1000. Я в таке поперло до низу з 1000 до 1786 не вірю і не потрібне.
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