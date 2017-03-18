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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8768876987708771

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:45

Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14

  flyman написав:Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.

та как этот "забудовнык" называется?
"кооператив у Пети" в ЧС?
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:16

  Прохожий написав:
  flyman написав:Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.

та как этот "забудовнык" называется?
"кооператив у Пети" в ЧС?
:mrgreen:

житлово-будівельний кооператив ...
рекламувати не збираюся.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://hvylya.net/news/240065-v-ukrain ... po-gorodam

Поперло донизу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:44

  Investor_K написав:https://hvylya.net/news/240065-v-ukraine-podesheveli-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-ceny-po-gorodam

Поперло донизу


Новина стане кращою, якщо Її написати не два рази як Ви написали, а три рази. Допоможу:-)

Зи. В кийові середня Па 1781. Якийсь брєд. На мхз було Па 1000. Я в таке поперло до низу з 1000 до 1786 не вірю і не потрібне.
Первый
 
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