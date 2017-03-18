Додано: Чет 21 жов, 2021 16:45

unicdima написав: beee написав: вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных. вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.

ничего он не разрушил, в реале таких низких затрат не встречал, то что он говорит это скорее теория, а не практика.

По селам сейчас ночью нечем дышать, пытаются экономить с помощью дров, а дома с большими площадями серьезно упали в цене. ничего он не разрушил, в реале таких низких затрат не встречал, то что он говорит это скорее теория, а не практика.По селам сейчас ночью нечем дышать, пытаются экономить с помощью дров, а дома с большими площадями серьезно упали в цене.

Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы.п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина(не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем.Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВти 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше.п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.