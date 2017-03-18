Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 13:45
Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:16
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поперло донизу
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:44
Новина стане кращою, якщо Її написати не два рази як Ви написали, а три рази. Допоможу:-)
Зи. В кийові середня Па 1781. Якийсь брєд. На мхз було Па 1000. Я в таке поперло до низу з 1000 до 1786 не вірю і не потрібне.
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:46
тиждень болю ?
навіть до ПА1400 не долізло
Додано: Чет 21 жов, 2021 16:45
Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы.
п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина
(не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем.
Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт
и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше.
п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.
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