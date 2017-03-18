Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.
ничего он не разрушил, в реале таких низких затрат не встречал, то что он говорит это скорее теория, а не практика. По селам сейчас ночью нечем дышать, пытаются экономить с помощью дров, а дома с большими площадями серьезно упали в цене.
Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы. п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина (не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем. Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше. п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.
drevlyanin написав: Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы. п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина (не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем. Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше. п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.
Відчував в приватному секторі вонь від палених шин.
Навіщо дрова коли є використані шини… Вільнолюди, блін.
Про важность выбора района квартиры. Возможно кому-то пригодится мой личный опыт. Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать. Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.
Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом). Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница. Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества. Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая. Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент. И так далее. А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно