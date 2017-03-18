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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8769877087718772>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:45

Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14

  flyman написав:Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.

та как этот "забудовнык" называется?
"кооператив у Пети" в ЧС?
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:16

  Прохожий написав:
  flyman написав:Жовтнева акція скидок у забудовника кавалірок продовжена на листопад.
Парапланіруєм від МХЗ.

та как этот "забудовнык" называется?
"кооператив у Пети" в ЧС?
:mrgreen:

житлово-будівельний кооператив ...
рекламувати не збираюся.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://hvylya.net/news/240065-v-ukrain ... po-gorodam

Поперло донизу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:44

  Investor_K написав:https://hvylya.net/news/240065-v-ukraine-podesheveli-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-ceny-po-gorodam

Поперло донизу


Новина стане кращою, якщо Її написати не два рази як Ви написали, а три рази. Допоможу:-)

Зи. В кийові середня Па 1781. Якийсь брєд. На мхз було Па 1000. Я в таке поперло до низу з 1000 до 1786 не вірю і не потрібне.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:46

  Первый написав:
  Investor_K написав:https://hvylya.net/news/240065-v-ukraine-podesheveli-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-ceny-po-gorodam

Поперло донизу


Новина стане кращою, якщо Її написати не два рази як Ви написали, а три рази. Допоможу:-)

Зи. В кийові середня Па 1781. Якийсь брєд. На мхз було Па 1000. Я в таке поперло до низу з 1000 до 1786 не вірю і не потрібне.

тиждень болю ?
Зображення
навіть до ПА1400 не долізло
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:45

  unicdima написав:
  beee написав:вы доказали своим примером, что содержание дома площадью 200м2 дёшево и разрушили стереотипы, что коттеджи - не только для состоятельных.

ничего он не разрушил, в реале таких низких затрат не встречал, то что он говорит это скорее теория, а не практика.
По селам сейчас ночью нечем дышать, пытаются экономить с помощью дров, а дома с большими площадями серьезно упали в цене.


Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы.
п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина
(не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем.
Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт
и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше.
п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:11

  drevlyanin написав:
Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы.
п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина
(не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем.
Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт
и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше.
п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.


Відчував в приватному секторі вонь від палених шин.

Навіщо дрова коли є використані шини…
Вільнолюди, блін.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про важность выбора района квартиры.
Возможно кому-то пригодится мой личный опыт.
Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать.
Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.

Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом).
Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница.
Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества.
Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая.
Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент.
И так далее.
А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:49

  Первый написав:
  Investor_K написав:https://hvylya.net/news/240065-v-ukraine-podesheveli-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-ceny-po-gorodam

Поперло донизу


Новина стане кращою, якщо Її написати не два рази як Ви написали, а три рази. Допоможу:-)

Зи. В кийові середня Па 1781. Якийсь брєд. На мхз було Па 1000. Я в таке поперло до низу з 1000 до 1786 не вірю і не потрібне.


Сказочник, 1255 в марте 2020-го, 1386 в октябре 2021-го. И еще непонятно, что будет, забери из выборки марта временно ушедшие с рынка аркадовские переуступки
zРадио
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