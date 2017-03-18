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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 жов, 2021 18:01
beee написав:Про важность выбора района квартиры.
Возможно кому-то пригодится мой личный опыт.
Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать.
Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.
Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом).
Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница.
Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества.
Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая.
Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент.
И так далее.
А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно
А что не так с контингентом КТ?
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Faceless
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Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07
Faceless написав:
beee написав:Про важность выбора района квартиры.
Возможно кому-то пригодится мой личный опыт.
Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать.
Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.
Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом).
Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница.
Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества.
Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая.
Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент.
И так далее.
А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно
А что не так с контингентом КТ?
Не хочу углубляться, чтобы не разжигать ксенофобию. Кому нужно, тот пообщается с жителями или в пиццерию зайдите. На дтп.киев роликов тоже полно
Ещё раз подчеркну. Может для вас будет комфортно именно среди такого контингента, который в том жк где вы смотрите.
Я акцентирую что это очень важно.
А то купил квартиру, а тут заваливает тело и сходу заявляет, что в лес вывезут и закопают. Ну принято у них так. Нормально это
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