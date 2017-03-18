beee написав: Про важность выбора района квартиры.

Возможно кому-то пригодится мой личный опыт.

Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать.

Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.



Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом).

Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница.

Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества.

Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая.

Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент.

И так далее.

А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно