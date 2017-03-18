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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8769877087718772

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

beee написав:Про важность выбора района квартиры.
Возможно кому-то пригодится мой личный опыт.
Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать.
Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.

Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом).
Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница.
Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества.
Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая.
Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент.
И так далее.
А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно
А что не так с контингентом КТ?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
beee написав:Про важность выбора района квартиры.
Возможно кому-то пригодится мой личный опыт.
Так как я часто покупаю квартиры, иногда приходится в них, скажем так, подживать.
Но и к квартирам, когда их не одна была, относишься уже проще и часто их меняешь, улучшая качество жизни.

Начну с того, что приезжая, например, в Швейцарию вы незаметно перенимаете местный менталитет. Не нарушаете, не сорите, общество вас воспитывает, потому что человек это существо стадное - это базовый инстинкт (исключение это отдельные орангутанги, но сейчас не об этом).
Что не говорите, а у каждого района есть своя небольшая ментальная разница.
Вот поэтому локация важна. Не только из-за архитектуры или развязки. Вам жить среди общества.
Например, неплохой комплекс в комфорт таун? Возможно. Но контингент, мама дорогая.
Варшавский? Отличный. Ретровиль. Спортлайф. Контингент.
И так далее.
А да, и в стиле братьев Коэн, выводы делать читателю, в каком районе ему комфортно
А что не так с контингентом КТ?
Не хочу углубляться, чтобы не разжигать ксенофобию. Кому нужно, тот пообщается с жителями или в пиццерию зайдите. На дтп.киев роликов тоже полно


Ещё раз подчеркну. Может для вас будет комфортно именно среди такого контингента, который в том жк где вы смотрите.

Я акцентирую что это очень важно.
А то купил квартиру, а тут заваливает тело и сходу заявляет, что в лес вывезут и закопают. Ну принято у них так. Нормально это
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  beee написав:А то купил квартиру, а тут заваливает тело и сходу заявляет, что в лес вывезут и закопают. Ну принято у них так. Нормально это

это когда вы в 3:00 перфоратором работали?)
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 19:53

Як тебе не любити, Києве мій!©)))

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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:23

  airmax78 написав:
  beee написав:
airmax78 написав:Никто тупо забирать дорогу не собирается.



Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.

Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:[quote="airmax78"]
Никто тупо забирать дорогу не собирается.



Тяжело людям урбанистика даётся. Им кажется, что если дороги расширить по стены домов, пробок не будет .
Ну гляньте, я не знаю, варламова

Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.

Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.[/quote]
*********
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Я слышал, что дикие люди, у которых в голове только раздолбанные трамваи, а не как в Амстердаме или в Будапеште, спустились с гор. Но тут таких же нет.
Я сам езжу на V8 длиной 5.4м, но с гор не спускался
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:27

beee
Шо за V8 у вас?
И почему не W12?
барабашов
 
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