UA написав:
Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.
Про трамвай ничего не слышал, а метро местным пенсионерам Виталий Владимирович лично при мне обещал. Ждем метро. Очень.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:42
Про трамвай ничего не слышал, а метро местным пенсионерам Виталий Владимирович лично при мне обещал. Ждем метро. Очень.
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:16
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну если QX80 бывает W12 продай мне
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:57
Забавно, что большинство раскудахтавшихся на чужой автосарай имеют столь же безобразный вкус в недвижимости
Додано: Чет 21 жов, 2021 22:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дровами топят в квартирах. Правда неясно где это.
|