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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8770877187728773

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:42

  UA написав:
  airmax78 написав:Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.

Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.

Про трамвай ничего не слышал, а метро местным пенсионерам Виталий Владимирович лично при мне обещал. Ждем метро. Очень.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:16

  beee написав:Я сам езжу на V8 длиной 5.4м, но с гор не спускался

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или длиннее?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну если QX80 бывает W12 продай мне
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  beee написав:Я сам езжу на V8 длиной 5.4м, но с гор не спускался

Зображення
или длиннее?
Иди за рулеткой. А я разрешу её помыть.
Блин, чуть номера не спалил из-за вас
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beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:57

Забавно, что большинство раскудахтавшихся на чужой автосарай имеют столь же безобразный вкус в недвижимости :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дровами топят в квартирах. Правда неясно где это. ЗображенняЗображення
beee
 
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