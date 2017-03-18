Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.
Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.
Про трамвай ничего не слышал, а метро местным пенсионерам Виталий Владимирович лично при мне обещал. Ждем метро. Очень.
drevlyanin написав:Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы. п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина (не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем. Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше. п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.
Виноват, это я что-то протупил, сам не понял чего насчитал Посмотрел я по двум хатинкам, одна в 100кв зимой около 300кубов газа берет, вторая в 220кв от 400куб и если в мороз то около 500, то есть вместе с транспортировкой в 4-5тыс укладывается. По селам это я ездил через Западную Украину, от дыма даже кашель начался, почем дрова берут точно не знаю.
beee написав:Дровами топят в квартирах. Правда неясно где это.
ничего, скоро у нас такое будет. НЕ думаю, что коммунизма Зебила хватит надолго Разве что еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ )))