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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8770877187728773

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:42

  UA написав:
  airmax78 написав:Люди думают, что если у них появился автомобиль, то весь мир теперь должен подстраиваться под них. Особо упоротые даже супермаркеты для автомобилистов проектируют: чтобы не выходя из авто покупки делать. Но проект трамвая, к сожалению, автомобилистов не затронет.

Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.

Про трамвай ничего не слышал, а метро местным пенсионерам Виталий Владимирович лично при мне обещал. Ждем метро. Очень.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:16

  beee написав:Я сам езжу на V8 длиной 5.4м, но с гор не спускался

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или длиннее?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну если QX80 бывает W12 продай мне
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  beee написав:Я сам езжу на V8 длиной 5.4м, но с гор не спускался

Зображення
или длиннее?
Иди за рулеткой. А я разрешу её помыть.
Блин, чуть номера не спалил из-за вас
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beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дровами топят в квартирах. Правда неясно где это. ЗображенняЗображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:20

  beee написав:Ну если QX80 бывает W12 продай мне

Да я за Фаэтон или соплатформенную Бентлю подумал.
Финьку битую с копарта брали или последние с распродаж 18года официалов?
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:33

  drevlyanin написав:Отлично, поделитесь своей практикой, только на конкретных примерах пожалуйста, а не посылы навроде: мне кума сказала, что ей свояк на юбилее после седьмого тоста авторитетно заявил-в сторону дома даже не смотри, это окуеть как дорого содержать! В котеджных поселках действительно дорого, но там свои плюсы.
п.с. По селам, это где: 50-100 км от Киева, где лес за забором? Да там можно самому сухостоя натаскать по вечерам или с соседом лесником недорого "решить" вопрос дров. Если доступа к шаровым дровам нету, топят всякой фигней, типа отходов с пилорам, от которой больше вони и дыма чем тепла. В Киеве и пригородах топить нормальными дровами нифига не выгодно: машина
(не ГАЗончик) дров 8-12000 грн. в зависимости от качества, объема и места доставки. Куб газа по теплотворной способности равен 3-4 кг хороших дров (обычно ближе к 4), а не обапола или ещё какого овна. 10000 грн (средняя цена машины) это 1000 кубов газа с учетом тарифа на доставку, или 4 тонны дров/0,6-0,7(вес куба сухих дров в тоннах)=примерно 6-7 кубов чистого объёма и разделив на 0,7 (плотность укладки в машине, и это еще хороший результат) получим 9-10 складометров дров=эквивалент 1000 кубов газа. 10 складометров грузит КАМАЗ, и хватит его на пару месяцев, как и мне хватает 1000 кубов газа. Но еще добавится гемор с хранением этой кучи (нужен не маленький навес), переносом этого добра к котлу, чистки от золы и сажи топки и дымохода. Такой себе "фитнес" с вонью и копотью на всем.
Если чё, это нифига не теория-имею с 2001 г. на своем производстве пиролизный котел на 120 кВт
и 100+ машин спаленных дров. Сейчас им почти не пользуюсь, по причинам описаным выше.
п.п.с. Если дорожает газ, цены на дрова, пелеты и т.п. шустренько подтягиваются следом.

Виноват, это я что-то протупил, сам не понял чего насчитал :D
Посмотрел я по двум хатинкам, одна в 100кв зимой около 300кубов газа берет, вторая в 220кв от 400куб и если в мороз то около 500, то есть вместе с транспортировкой в 4-5тыс укладывается.
По селам это я ездил через Западную Украину, от дыма даже кашель начался, почем дрова берут точно не знаю.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:36

  UA написав:Нужно на Бульварно-Кудрявской возобновить трамвайные линии и пустить по ним самые раздолбаные Татры.

Там Макс живет? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:25

  beee написав:Дровами топят в квартирах. Правда неясно где это. ЗображенняЗображення

ничего, скоро у нас такое будет. НЕ думаю, что коммунизма Зебила хватит надолго Разве что еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ ))) :mrgreen:
GADFLY
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