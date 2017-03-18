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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 жов, 2021 02:13
airmax78
140кун общажка окна в окна
Однуха ибо два окна и метров только 47
Ремонт затянет 25 а то и 40
Какой баран это снимет даже за 1,2куе т.е. радикально дороже 30тки кгрн???
А ее чтоб хотя бы ремонт отбивать надо за полторуху сдавать.
Когда это бешенство матки уже рухнет бетоном вниз?
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:22
airmax78 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...
Интересно, чего эта 1-к прелесть на рынке в свободном доступе в уже сданном доме? Где 1-шки разбираются как горячие пирожки?
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:19
airmax78 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...
Молитви by zRadio, декілька графіків, посилання на собівартість в 300 дол квадрат, на парапланерування і зрадістю віддадуть 1800 - 40%
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:38
GADFLY написав:
.. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ )))
никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.
А на троне была бы бабушка Юля
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