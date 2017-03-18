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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8772877387748775>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 109
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
11
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
17%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 07:22

  airmax78 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...

Интересно, чего эта 1-к прелесть на рынке в свободном доступе в уже сданном доме? Где 1-шки разбираются как горячие пирожки?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:19

  airmax78 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bulvarno-kudryavskaya-zhk-yaroslavov-grad-idealnaya-investitsiya-IDMXSz3.html#9df8bd7505
Зрадио, ты же помнишь цены мартовских хаев по этому ЖК? Все па 1800 до 9 этажа, по-моему и па 1870 - выше. Мы еще собирались с тобой пойти вместе в ОП, наказать этих чернушников.
А теперь такое...

Молитви by zRadio, декілька графіків, посилання на собівартість в 300 дол квадрат, на парапланерування і зрадістю віддадуть 1800 - 40%
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:38

  GADFLY написав:.. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ ))) :mrgreen:

никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.
А на троне была бы бабушка Юля
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:15

  beee написав:Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится


Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:18

  Первый написав:
  beee написав:Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится


Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…


а магниты на счетчиках у респекта олежана ?)
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  beee написав:Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится


Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:31

  beee написав:..О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу

"утром мажу бутерброд,
сразу мысль - а как народ?
и икра не лезет в рот
и компот не льется в рот.."
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:33

  sequence написав:
  GADFLY написав:.. еше какую-нибудь кемску воласть отдадим за газ, как в 10 году. Последовательный- какую отдавать будем? Харьков или Одессу? Или оптом отдадим за скидку дополнительную в 100$ ))) :mrgreen:

никто никому ниче не отдавал даже в 10м, продлили аренду. Ну а вам могу просто предложить гасить бунты пэрэсичных, которым вы ласково предлагаете устроить Холодомор. Ваши надежды впаривать народу и промышленности газ собственной добычи "па30" привели бы вас в Ростов примерно на 3й неделе правления, либераст вы херов.
А на троне была бы бабушка Юля

в 10 не отдавали?))) :mrgreen: Ну ты прям меня разочаровал)))
По тарифам- НЕПЛАТЕЖИ за газ в прошлом году 23 ярда- ЭТО ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ценах исторических. Так может дело не в цене газа, а менталитете? Промышленность и так покупает газ ПА 30.
Слу, ну уже ТЭЦы накуй послали с электричеством. Сказали, им невыгодно продавать в рынок по такой цене. ЧТо будем делать? Веерные отклчения?
Твоя забота о регионах приведет к тому, что мы все ляжем окончательно. Разбалансируем страну, усремся и пойдем на поклон в Парашу в очередной раз. А дядьки с бутылкой водки в селе Бобрик, так и будут дальше кочегарить свои холупы халявным газом.
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:36

  beee написав:
Первый написав:
  beee написав:Тренд осени. Поезд Киев-коростень. Епоха бідності кончилась
Интересно вава ещё долго продержится


Цікаво що людину яка їздить на новому qx80 турбує вартість комуналки…
О людях думаю, о государстве. Совсем себя не берегу


Можемо втратити активного громадянина коли він дізнається вартість зимової гуми. Про одноразову заправку авта вартістю у всі комунальні платежі для 60 метрової квартири, взагалі не згадую.

Цирк…

Просто цікаво, вважаєте що якщо влаштувати акцію даєш газ для пересіченого по 1 грн чи електроенергію по 15 коп то Ваш бізнес піде краще? Якщо так то чому?
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 22 жов, 2021 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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